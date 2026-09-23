La parrilla de la Fórmula 1 podría sumar otro piloto sudamericano en 2027. El brasileño Rafael Câmara, de 21 años, quedó ubicado como el principal candidato para incorporarse a Haas y ocupar el lugar que actualmente pertenece al francés Esteban Ocon. Las negociaciones todavía no fueron oficializadas por la escudería, aunque medios especializados de Europa aseguran que la definición está avanzada.

Según publicó el medio italiano Autoracer y reprodujeron Infobae y TyC Sports, Câmara ganó terreno dentro de la lista de nombres evaluados por Haas. El propietario del equipo, Gene Haas, habría impulsado especialmente su candidatura después de las pruebas realizadas con distintos pilotos.

El brasileño competía por el asiento, entre otros, con el italiano Leonardo Fornaroli, vigente campeón de la Fórmula 2. Ambos mostraron buenos resultados durante las evaluaciones, pero Câmara habría quedado mejor posicionado para quedarse con el lugar.

Quién es Rafael Câmara

Nacido en Recife, Brasil, Câmara tiene 21 años y forma parte de la academia de jóvenes pilotos de Ferrari. Además, actualmente cumple funciones como piloto reserva de la escudería italiana, vínculo que podría facilitar su llegada a Haas, equipo que utiliza motores Ferrari.

El brasileño fue campeón de Fórmula 3 en 2025 y actualmente ocupa el segundo puesto del campeonato de Fórmula 2 con 170 puntos, apenas siete por detrás de Nikola Tsolov, cuando todavía quedan tres fechas para completar la temporada.

Durante su desarrollo dentro de Ferrari también acumuló kilómetros en monoplazas de Fórmula 1 y trabajó junto a ingenieros de la estructura italiana, una experiencia que Haas habría valorado durante el proceso de selección.

Reemplazaría a Esteban Ocon

La eventual incorporación de Câmara implicaría la salida de Esteban Ocon. El francés atraviesa una temporada complicada: marcha 18° en el Campeonato Mundial de Pilotos con tres puntos, mientras que su compañero Oliver Bearman ocupa el 13° lugar con 18 unidades.

Si finalmente se concreta el acuerdo, Câmara compartiría equipo con Bearman. Ambos surgieron de la estructura de desarrollo de Ferrari y son pilotos reserva de la escudería italiana.

Brasil podría volver a tener dos pilotos

La llegada de Câmara también tendría un significado especial para el automovilismo brasileño. Si debuta en 2027, compartiría la parrilla con Gabriel Bortoleto, actualmente piloto de Audi.

Brasil no tiene dos representantes simultáneamente en la Fórmula 1 desde 2016, cuando Felipe Massa competía con Williams y Felipe Nasr lo hacía para Sauber.

De concretarse la operación, Câmara se sumaría además a una Fórmula 1 que ya tiene representación argentina con Franco Colapinto en Alpine y brasileña con Bortoleto en Audi.