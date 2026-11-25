Raheem Sterling fue condenado a 12 meses de prisión por la Justicia inglesa, aunque no deberá cumplir la pena en la cárcel. La ejecución quedó suspendida durante 18 meses, luego de que el exdelantero reconociera haber conducido de manera temeraria y admitiera otros cargos.

Además de la condena, el futbolista deberá realizar 100 horas de trabajos comunitarios y tendrá prohibido manejar durante dos años. La causa se originó por un episodio ocurrido el 28 de mayo, cuando circuló de manera peligrosa por distintas rutas de Inglaterra al volante de su Lamborghini.

Entre los caminos mencionados en la investigación figuran la M25, la M3, la A327 y Minley Road, en Hampshire. El caso derivó en una serie de cargos que el exjugador reconoció ante la Justicia.

Los otros cargos que admitió

Sterling también admitió la posesión ilegal de seis bombonas de óxido nitroso destinadas a su consumo. A eso se sumó la negativa a proporcionar una muestra a la Policía durante el procedimiento.

La audiencia se realizó en el Tribunal de Magistrados de Basingstoke, donde la jueza Kirsty Allman dio a conocer la sentencia. Durante la resolución, la magistrada describió al acusado como una persona de “buena reputación” y señaló que “su carácter ha sido ejemplar”.

Su trayectoria en el fútbol inglés

Sterling tiene 31 años y construyó una extensa carrera en el fútbol europeo, con pasos por Liverpool, Manchester City, Chelsea y Arsenal. El exdelantero permaneció sin mostrar reacciones mientras se comunicaba la decisión judicial.

La condena no implica su ingreso efectivo a prisión, pero sí establece obligaciones y restricciones durante los próximos meses. Entre ellas se encuentran el cumplimiento de las tareas comunitarias y la prohibición de conducir durante dos años.