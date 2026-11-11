Viajar por los sabores de Marruecos, descubrir la cocina peruana o disfrutar de una cena inspirada en Italia sin salir de San Juan es posible. En el aeropuerto provincial, Raizal propone una experiencia gastronómica que va mucho más allá de acompañar a los pasajeros, un restaurante donde los sabores del mundo se encuentran con los mejores productos sanjuaninos y cada visita invita a descubrir algo diferente.

El establecimiento celebró su primer aniversario el 1 de noviembre y abre los 365 días del año, incluidos domingos y feriados, de 8:30 a 22. Los viernes y sábados extiende su atención hasta la 1:30, con cenas especiales para quienes buscan una salida distinta. Ofrece desayunos, menús ejecutivos, pastelería y coctelería.

Un viaje gastronómico a distintos países cada mes

Raizal presenta menús por pasos inspirados en la cocina de un país diferente cada mes, abiertos a todo público.

Durante noviembre, Marruecos es el destino elegido. En ediciones anteriores hubo propuestas vinculadas con Perú, Japón e Italia. "Cada mes nosotros presentamos un menú nuevo", explicaron desde el restaurante. También se puede elegir la carta habitual.

Sabores sanjuaninos que conquistan a los turistas

El pistacho, el aceite de oliva, los tomates secos y los vinos de la provincia son pilares de la identidad de Raizal. Su cocina busca poner en valor los productos regionales y acercarlos tanto a los sanjuaninos como a quienes llegan de otras provincias.

Entre sus platos más elegidos sobresale el bife de chorizo de novillo, acompañado de papas rústicas y pesto de pistachos, tomates secos, albahaca y aceite de oliva virgen extra. Es uno de los favoritos de los turistas antes de abordar sus vuelos.

La carta también incluye sorrentinos de bondiola braseada, panzottis de calabaza, pollo grillé y una picada con jamón crudo de Albardón y queso de cabra de Calingasta. Al mediodía hay un menú ejecutivo con bebida incluida, ideal para una pausa durante la jornada.

Cafetería, tragos y pastelería artesanal

Raizal también invita a acercarse por un café o una merienda. Su cafetería trabaja con productos de Academia de Baristas y personal capacitado, mientras que la pastelería reúne distintas opciones para acompañar cada momento del día.

Una de las especialidades es la Tarta Raizal, elaborada con ricota, dulce de leche y pistachos sanjuaninos. A ella se suman cheesecake, tiramisú, torta Matilda y preparaciones de panadería artesanal, desde medialunas hasta semitas.

Para completar la experiencia, la carta de vinos reúne etiquetas sanjuaninas como Pyros, Xumek y Callia. El restaurante también incorporó una amplia propuesta de cócteles mediante una alianza con American Bar, para disfrutar tanto en la cena como durante una reunión entre amigos.

Un rincón para llevarse un pedacito de San Juan

La apuesta por lo regional continúa en su almacén gourmet, donde los visitantes encuentran dulces, conservas, chocolates, pastas de tomates secos, pistachos y vinos de producción local. Es una alternativa para quienes quieren llevarse un recuerdo antes de partir. Además, permite descubrir la producción provincial a través de sabores típicos.

"Para que la gente se pueda llevar algún recuerdo de San Juan", explicaron desde Raizal sobre este espacio que acerca sabores de la provincia a los turistas.

Horarios, estacionamiento gratuito y reservas

El restaurante está en el sector público del aeropuerto de San Juan, por lo que cualquier persona puede ingresar, viaje o no. Quienes consuman un mínimo de $10.000 tienen estacionamiento gratuito, incluso si no tienen previsto viajar.

Raizal funciona todos los días de 8.30 a 22, mientras que los viernes y sábados mantiene sus puertas abiertas hasta la 1.30. Las reservas se realizan por WhatsApp al +54 9 2646 78-7293. Sus cenas temáticas y novedades pueden conocerse en Instagram: @raizalresto.