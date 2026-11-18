La compañía canadiense de exploración de minerales Lunex Metals Corp. (que cotiza en la bolsa de valores de riesgo de Canadá, TSXV: LUNX) anunció el nombramiento de Ramiro Massa como su nuevo Director Ejecutivo (CEO), con efecto inmediato. Massa, quien se desempeñaba como Vicepresidente de Desarrollo Corporativo de la firma desde mayo de 2026, reemplaza en el cargo a Pablo Cortegoso, quien continuará como Presidente del Directorio.

El nombramiento tiene un fuerte vínculo con San Juan: Massa es un ejecutivo con más de 20 años de experiencia en el sector y fue presidente y CEO de Minsud Resources Corp., empresa que desarrolla el proyecto Chita Valley en la provincia, en sociedad con la gigante minera australiana South32.

En su trayectoria en Minsud, Massa tuvo un rol central en la salida a la bolsa de la compañía mediante una toma de control inversa (reverse takeover, un mecanismo para listar una empresa sin hacer una oferta pública inicial tradicional) y en la creación de la asociación estratégica con South32. Además, lideró la compañía durante el descubrimiento y avance del sistema de pórfido (un tipo de depósito mineral de gran volumen y baja ley) y polimetálico Chinchillones, y el avance del pórfido Chita South, ambos dentro del proyecto sanjuanino.

El nuevo CEO es contador y licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica Argentina (UCA) y posee un diploma en Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) del Reino Unido.

Respecto a sus planes, Massa expresó: "Estoy entusiasmado de liderar Lunex tras su reciente cotización en el TSXV. El Proyecto Luna Roja representa una oportunidad de exploración dentro de uno de los distritos de metales preciosos más prolíficos de Argentina. Mi prioridad inmediata será trabajar con nuestro equipo en Argentina para prepararnos para la próxima temporada de campo y avanzar en un programa de exploración enfocado y bien financiado".

Por su parte, el presidente del directorio, Pablo Cortegoso, destacó: "Ramiro aporta experiencia en la gestión de empresas de exploración, experiencia en finanzas corporativas y una extensa red dentro del sector minero de Argentina. Su experiencia en el establecimiento de asociaciones estratégicas apoyará los planes de exploración y desarrollo corporativo de Lunex".

Lunex Metals es una empresa enfocada en el descubrimiento y avance de activos de oro y plata en Argentina. Su proyecto principal es Luna Roja, que abarca aproximadamente 10.000 hectáreas en tres concesiones mineras contiguas en el Macizo del Deseado, en la provincia de Santa Cruz. Se trata de una zona reconocida mundialmente por albergar importantes depósitos epitermales (formados por fluidos hidrotermales cerca de la superficie) de oro y plata.

Además del nombramiento, la empresa informó que, sujeto a la aprobación de la bolsa canadiense, su directorio aprobó la concesión de 1.111.111 opciones de compra de acciones (stock options, un incentivo que da derecho a comprar acciones a un precio fijo) para Massa. Cada opción permite adquirir una acción común de la compañía a un precio de C$0.27, con un período de consolidación (vesting) de tres años.