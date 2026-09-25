El sanjuanino Ramiro Videla, de 19 años, representó a la Selección Argentina en el Mundial 2026 de ciclismo en ruta que se desarrolla en Canadá. Este viernes 25 de septiembre participó en la prueba en pelotón masculina de la categoría Sub 23, disputada en la ciudad de Montreal.

La competencia comenzó cerca de las 10 horas de Argentina y finalizó alrededor de las 14:15, con un recorrido de 174,2 kilómetros. La prueba contó con más de 150 inscriptos provenientes de distintos lugares del mundo y tuvo a Videla como el único argentino en la línea de largada.

Dos caídas le impidieron terminar

El representante sanjuanino ofreció lo mejor durante la exigente competencia, pero no pudo completar el recorrido. Videla sufrió dos caídas durante la prueba que le impidieron continuar en carrera.

El ganador fue Ashlin Barry, de Estados Unidos, quien se quedó con la medalla de oro después de completar la competencia en 4:17:35. El segundo puesto fue para Héctor Álvarez, de España, mientras que Jesper Stiansen, de Noruega, terminó tercero, ambos a 53 segundos del vencedor.

La última presencia sanjuanina

La participación de Videla fue la última con presencia sanjuanina en representación de Argentina durante esta semana mundialista en Canadá. Anteriormente habían competido Delfina Dibella, en la contrarreloj individual y la prueba en pelotón junto a Abril Capdevila, y Mateo Kalejman, en la contrarreloj individual, todos en la categoría Sub 23.

La Selección Argentina contó con cinco ciclistas en Montreal, ciudad sede del Mundial. Cuatro de ellos fueron sanjuaninos, mientras que el quinto representante argentino fue Bernardo Cambareri, oriundo de San Luis.

Una experiencia internacional

La participación en el Mundial representa una experiencia internacional para los jóvenes ciclistas sanjuaninos que integran la Selección Argentina. La presencia de cuatro representantes de San Juan entre los cinco integrantes del equipo nacional destacó la participación provincial en la competencia mundialista.

Videla cerró así la participación sanjuanina en las pruebas de ruta del Mundial 2026. El joven ciclista fue parte de la prueba masculina Sub 23, que tuvo un recorrido de 174,2 kilómetros por las calles de Montreal.