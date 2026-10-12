Ramón Díaz tomó fuerza como principal candidato para convertirse en el próximo director técnico de River Plate de cara a la temporada 2027. El histórico entrenador del Millonario volvió a instalarse en la discusión luego de rechazar una propuesta para dirigir al Corinthians de Brasil, una decisión que alimentó las versiones sobre un posible regreso a Núñez.

La dirigencia riverplatense todavía no definió quién estará al frente del equipo a partir de diciembre. Mientras Leonardo Ponzio continúa como entrenador interino, el nombre del riojano gana protagonismo entre las alternativas para asumir el cargo de manera definitiva.

El rechazo a Corinthians y las señales de un posible regreso

Ramón Díaz y su hijo Emiliano, quien integra su cuerpo técnico, rechazaron la posibilidad de asumir en Corinthians. Tras conocerse la decisión, Emiliano publicó un mensaje en el que hizo referencia al deseo de acompañar a su padre en lo que describió como su último sueño en el fútbol.

Aunque no mencionó expresamente a River, sus palabras despertaron interpretaciones sobre una posible última etapa del entrenador en el club donde construyó buena parte de su historia deportiva.

Otro gesto que alimentó las especulaciones fue la reacción de Rodolfo D’Onofrio, expresidente de River, a esa publicación. Sin embargo, hasta el momento no hubo una confirmación oficial sobre negociaciones entre la dirigencia y el entrenador.

La situación de Ponzio y la búsqueda de un DT

La continuidad de Leonardo Ponzio no está asegurada para 2027. El exmediocampista asumió de manera interina tras la salida de Eduardo Coudet y tiene el desafío de mejorar los resultados del equipo en el tramo final de la temporada.

River busca cerrar el año de la mejor manera y definir un proyecto deportivo para el próximo campeonato. En ese escenario, la experiencia de Ramón Díaz y su conocimiento del club aparecen como factores que alimentan su candidatura.

El equipo también necesita mejorar su posición en la tabla para alcanzar sus objetivos deportivos, por lo que los próximos partidos serán importantes para determinar el panorama con el que la institución llegará al cierre del año.

La historia de Ramón Díaz con River

El riojano dirigió al Millonario en tres ciclos y dejó una huella importante en la institución. Durante sus etapas como entrenador conquistó nueve títulos, entre ellos la Copa Libertadores de 1996 y el Torneo Final de 2014.

Su posible regreso genera expectativa entre los hinchas, que lo recuerdan como uno de los técnicos más exitosos de la historia del club.

Por ahora, Ramón Díaz aparece como uno de los principales candidatos para asumir en 2027, aunque la decisión final dependerá de las conversaciones y definiciones que tome la dirigencia de River en los próximos meses.