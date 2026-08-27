River atraviesa horas de máxima tensión después de quedar eliminado de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe y el futuro de Eduardo Coudet quedó prácticamente definido. Mientras los hinchas reclamaron su salida y pidieron por el regreso de Ramón Díaz, el histórico entrenador no sería una alternativa para la dirigencia.

El motivo estaría relacionado con una vieja disputa que mantiene Ramón con parte de la conducción del club. Según reveló el periodista Hernán Castillo en su programa de Love Stream, la relación entre el entrenador y Rodolfo D’Onofrio y Enzo Francescoli quedó quebrada después de su salida de River en 2014.

De acuerdo con Castillo, D’Onofrio y Francescoli nunca le perdonaron a Ramón la decisión de abandonar el club después de conquistar el Torneo Final y la Copa Campeonato de aquel año. “No se lo perdonan y no se lo van a perdonar a menos que esto sea una hecatombe”, aseguró el periodista.

La situación también alcanzaría al actual presidente de River, Stefano Di Carlo. Según la información publicada por MDZ, el dirigente es considerado un discípulo de D’Onofrio y no pasaría por alto aquel enfrentamiento, por lo que el regreso del riojano aparece hoy como una posibilidad prácticamente descartada.

Ramón Díaz, sin embargo, tiene su propia versión de aquella salida. En una entrevista con La Página Millonaria, recordó una celebración organizada por D’Onofrio y Francescoli después de la consagración de 2014 y aseguró que se sintió desplazado porque, según su relato, las cámaras y los dirigentes ocuparon el centro de la escena mientras él no recibió el reconocimiento que esperaba.

El exentrenador contó que aquella situación fue determinante para tomar la decisión de irse del club. Según explicó, al día siguiente comunicó que dejaría River.

A pesar del conflicto que lleva más de una década, Ramón nunca ocultó su cariño por el Millonario y dejó abierta la posibilidad de regresar. Sin embargo, para que ese escenario pueda concretarse debería existir primero un acercamiento entre las partes y una reconciliación de una relación que permanece dañada.

Mientras tanto, la dirigencia ya analiza alternativas para reemplazar a Coudet. Hernán Crespo aparece como uno de los principales candidatos, mientras que Pablo Aimar también figura entre las posibilidades. Ramón, por ahora, queda afuera de la consideración oficial pese al fuerte pedido de los hinchas.