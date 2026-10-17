Ramón Díaz por fin habló y reveló si será el próximo DT de River

Ramón Díaz rompió el silencio tras su salida de Internacional de Porto Alegre y negó llamados de la directiva de River para asumir como entrenador en reemplazo del interino Leonardo Ponzio en 2027. Sin embargo, Ramón Díaz y Emiliano Díaz esperan con entusiasmo una oferta formal para iniciar su cuarta etapa en el club de Núñez.

"Nadie habló conmigo ni con Emiliano", afirmó el entrenador Riojano al ser consultado sobre las versiones que indicaban un acuerdo verbal. Tras rechazar una propuesta de Corinthians para dirigir en Brasil, el DT reconoció su anhelo de asumir en Núñez. "Deseché una gran oportunidad en Corinthians esperando una oportunidad en River cuando se dé", le confesó a Hernán Castillo en Love ST.

"A River siempre quiero que le vaya bien", agregó Ramón Díaz sobre la actualidad del equipo que compite en el Torneo Clausura. Aunque la intención inicial de la comisión directiva era mantener a Leonardo Ponzio hasta fin de año, el empate 1 a 1 frente a Sarmiento aceleró las urgencias de la institución. Las alternativas de Eduardo Domínguez, Gabriel Milito y Hernán Crespo quedaron relegadas por sus contratos vigentes.

El Pelado quedó como el principal candidato de los hinchas para asumir el cargo antes de tiempo. Aunque ambas partes desmienten un anuncio inminente, un mal resultado en la visita a Belgrano en Córdoba podría precipitar su llegada formal. La dirigencia analiza recortar los plazos para asegurar el retorno del ídolo al banco de suplentes.