El técnico de la selección de Austria, Ralf Rangnick, llenó de elogios a Lionel Messi luego del triunfo de la Selección Argentina por 2-0, resultado que aseguró la clasificación del equipo nacional a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El capitán argentino fue figura del encuentro al convertir un doblete, lo que le permitió además convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales, consolidando su protagonismo en el torneo.

Tras el partido, Rangnick analizó el rendimiento del rosarino y fue contundente al referirse a su impacto dentro del juego. “Si alguien tiene 39 años y puede marcar dos goles, cinco al comienzo de un Mundial, eso marca la diferencia. Messi ha demostrado que es el mejor. No necesita muchas oportunidades para decidir un partido”, expresó.

El entrenador austríaco ya había anticipado su mirada sobre el capitán argentino en la previa del encuentro, cuando lo definió como “un jugador extraordinario y sensacional, además de uno de los mejores de la historia”, y destacó su rol dentro del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

En la misma línea, el defensor Konrad Laimer también se refirió al rendimiento del conjunto argentino y a la influencia de Messi dentro del campo de juego. “Si pierdes la posesión ahí, le das el balón a su número 10 y él sabe perfectamente qué hacer con él”, señaló tras el encuentro.

Con este resultado, la Selección Argentina cerró la clasificación a la próxima instancia del Mundial y se prepara para disputar su último partido de la fase de grupos ante Jordania, el sábado a las 23 en Dallas, donde buscará asegurarse el primer puesto del Grupo J.