La consagración de Alexander Zverev en el US Open no solo significó su segundo título de Grand Slam: también le permitió acercarse al número 1 del mundo.

El alemán sumó 2.000 puntos por conquistar el torneo de Nueva York y quedó segundo en el ranking ATP con 9.690 unidades. Jannik Sinner continúa como líder, aunque ahora tiene 11.500 puntos y una ventaja de 1.810 sobre Zverev.

Carlos Alcaraz permanece tercero, con 5.560 puntos, después de no poder defender el título conseguido en 2025.

La pelea por la cima quedó así abierta para el tramo final de la temporada. Zverev, además, lidera la carrera hacia las ATP Finals.

Shelton alcanzó el mejor ranking de su carrera

El otro gran beneficiado del US Open fue Ben Shelton. El estadounidense, que perdió la final ante Zverev, escaló cinco posiciones y alcanzó el cuarto puesto mundial, el mejor de su carrera, con 4.680 puntos.

El Top 10 se completa con Félix Auger-Aliassime, quinto; Daniil Medvedev, sexto; Flavio Cobolli, séptimo; Frances Tiafoe, octavo; Alex de Miñaur, noveno; y Taylor Fritz, décimo.

Djokovic, afuera del Top 10

La gran noticia del nuevo ranking fue la caída de Novak Djokovic. El serbio perdió siete posiciones de una vez y quedó en el puesto 12, con 2.980 puntos.

Djokovic salió del Top 10 por primera vez desde julio de 2018, después de más de ocho años entre los mejores del mundo. Su caída se produjo luego de su temprana eliminación del US Open ante el argentino Mariano Navone.

El movimiento marca además un cambio generacional: por primera vez desde 2002, ninguno de los integrantes del histórico Big Three —Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer— aparece entre los diez primeros del ranking ATP.

Así quedó el Top 10

Jannik Sinner — 11.500 puntos Alexander Zverev — 9.690 Carlos Alcaraz — 5.560 Ben Shelton — 4.680 Félix Auger-Aliassime — 3.890 Daniil Medvedev — 3.770 Flavio Cobolli — 3.720 Frances Tiafoe — 3.380 Alex de Miñaur — 3.300 Taylor Fritz — 3.175

Djokovic aparece ahora en el puesto 12, con 2.980 puntos.