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Ranking ATP tras el US Open: Zverev se acercó a Sinner y Djokovic cayó al 12°
POR REDACCIÓN
La consagración de Alexander Zverev en el US Open no solo significó su segundo título de Grand Slam: también le permitió acercarse al número 1 del mundo.
El alemán sumó 2.000 puntos por conquistar el torneo de Nueva York y quedó segundo en el ranking ATP con 9.690 unidades. Jannik Sinner continúa como líder, aunque ahora tiene 11.500 puntos y una ventaja de 1.810 sobre Zverev.
Carlos Alcaraz permanece tercero, con 5.560 puntos, después de no poder defender el título conseguido en 2025.
La pelea por la cima quedó así abierta para el tramo final de la temporada. Zverev, además, lidera la carrera hacia las ATP Finals.
Shelton alcanzó el mejor ranking de su carrera
El otro gran beneficiado del US Open fue Ben Shelton. El estadounidense, que perdió la final ante Zverev, escaló cinco posiciones y alcanzó el cuarto puesto mundial, el mejor de su carrera, con 4.680 puntos.
El Top 10 se completa con Félix Auger-Aliassime, quinto; Daniil Medvedev, sexto; Flavio Cobolli, séptimo; Frances Tiafoe, octavo; Alex de Miñaur, noveno; y Taylor Fritz, décimo.
Djokovic, afuera del Top 10
La gran noticia del nuevo ranking fue la caída de Novak Djokovic. El serbio perdió siete posiciones de una vez y quedó en el puesto 12, con 2.980 puntos.
Djokovic salió del Top 10 por primera vez desde julio de 2018, después de más de ocho años entre los mejores del mundo. Su caída se produjo luego de su temprana eliminación del US Open ante el argentino Mariano Navone.
El movimiento marca además un cambio generacional: por primera vez desde 2002, ninguno de los integrantes del histórico Big Three —Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer— aparece entre los diez primeros del ranking ATP.
Así quedó el Top 10
Jannik Sinner — 11.500 puntos
Alexander Zverev — 9.690
Carlos Alcaraz — 5.560
Ben Shelton — 4.680
Félix Auger-Aliassime — 3.890
Daniil Medvedev — 3.770
Flavio Cobolli — 3.720
Frances Tiafoe — 3.380
Alex de Miñaur — 3.300
Taylor Fritz — 3.175
Djokovic aparece ahora en el puesto 12, con 2.980 puntos.