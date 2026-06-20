La Selección de Brasil recibió una noticia que mezcla preocupación y esperanza en plena disputa del Mundial 2026. Raphinha, una de las principales figuras del equipo dirigido por Carlo Ancelotti, sufrió una lesión muscular durante el partido ante Haití, aunque los estudios médicos no lo descartaron definitivamente para el resto del torneo.

El delantero encendió las alarmas a los 40 minutos del encuentro correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos. Tras una acción ofensiva, el futbolista se recostó sobre el césped y solicitó asistencia médica debido a una molestia en la parte posterior de la pierna derecha. Minutos después abandonó el campo de juego y generó preocupación en todo el entorno brasileño.

Luego de la victoria por 3-0 frente al seleccionado haitiano, el atacante fue sometido a distintos estudios médicos para determinar el alcance de la lesión. Horas más tarde, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) emitió un comunicado oficial confirmando que el jugador presenta "una lesión muscular en la región posterior del muslo derecho".

A pesar del diagnóstico, desde la delegación brasileña evitaron brindar plazos concretos para su recuperación. La entidad informó que Raphinha iniciará un tratamiento intensivo y que trabajará junto al cuerpo médico para intentar regresar a la actividad "en el menor tiempo posible".

La noticia fue recibida con alivio dentro del seleccionado, ya que en un primer momento existió temor por una posible baja definitiva para el resto de la Copa del Mundo. Sin embargo, la evaluación médica dejó abierta una posibilidad de recuperación si Brasil logra avanzar a las próximas instancias del certamen.

Por lo pronto, el delantero del Barcelona no estará disponible para el compromiso ante Escocia, el último de la fase de grupos. El encuentro será clave para que la Verdeamarela asegure su clasificación a los dieciseisavos de final y continúe su camino en busca de un nuevo título mundial.

La ausencia de Raphinha representa una baja sensible para Ancelotti, ya que el atacante se había convertido en una de las piezas más importantes del frente ofensivo. Su velocidad, desequilibrio y capacidad para generar peligro fueron determinantes en el inicio del torneo.

Mientras tanto, Brasil seguirá atento a la evolución de una de sus máximas figuras. La esperanza permanece intacta y el objetivo es que el extremo pueda volver a vestir la camiseta amarilla en las instancias decisivas del Mundial 2026.