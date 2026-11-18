El anuncio de la llegada de una tienda de Lego a la Argentina abrió un debate en la industria juguetera. Daniel Dimare, dueño de Rasti, la histórica empresa nacional de bloques para armar, cuestionó la forma en que se presentó la apertura y aclaró que el nuevo comercio no será instalado ni administrado directamente por la compañía danesa, sino por una pyme argentina.

La polémica comenzó después de que el presidente Javier Milei anunciara en sus redes sociales que Lego abrirá su primera tienda en el país y vinculara la novedad con la política de apertura económica del Gobierno. El local estará ubicado en el shopping Unicenter, en Martínez, provincia de Buenos Aires, aunque todavía no tiene una fecha de inauguración confirmada.

En diálogo con Futurock, Dimare explicó que detrás del proyecto está Brickstore, una empresa argentina que ya comercializaba productos de Lego mediante un espacio de venta dentro del mismo centro comercial. Según precisó, la firma ampliará su presencia y pasará de tener una pequeña góndola a contar con un local dedicado principalmente a los productos de la marca.

"La empresa en realidad no vino ni volvió a Argentina, porque alguna vez estuvo, y ese local tampoco lo pone", sostuvo el empresario al referirse al anuncio presidencial.

De todos modos, el titular de Rasti reconoció el esfuerzo que implica la inversión en el actual contexto económico y felicitó a la empresa que llevará adelante la apertura. Sin embargo, marcó diferencias respecto del impacto que podría tener en el mercado juguetero.

Rasti cuestionó los precios de Lego en Argentina

Uno de los principales cuestionamientos de Dimare estuvo relacionado con los valores de los productos de la compañía danesa. Para el empresario, la apertura de un local exclusivo no necesariamente modificará las condiciones de comercialización ni hará que los juguetes sean más accesibles para los consumidores.

"En términos de mercado, no cambia nada porque lamentablemente va a tener los mismos precios exorbitantes que tenía cuando tenía un stand en el pasillo", afirmó.

En esa línea, consideró que Lego continúa siendo una marca costosa para el público argentino y cuestionó que las modificaciones impositivas no hayan representado un alivio suficiente para las pequeñas y medianas empresas que importan productos por canales formales.

La discusión por los precios también quedó reflejada en un relevamiento publicado por Infobae, que comparó tres productos de Lego en Argentina, Estados Unidos, Chile y Brasil. La canasta seleccionada alcanzó los 430,69 dólares en el mercado argentino, frente a los 161,97 dólares en Estados Unidos.

La competencia con los productos importados y el contrabando

Pese a sus críticas, Dimare aseguró que Rasti no considera a Lego una amenaza para su actividad y sostuvo que la empresa nacional continuará invirtiendo para mantener su competitividad.

"Lo que sucede es que se venden juguetes cada vez más económicos. Eso es una realidad", explicó al describir los cambios en el comportamiento de los consumidores.

El empresario señaló que la firma busca sostener las cantidades de unidades vendidas, aunque reconoció que los compradores priorizan cada vez más los productos de menor precio. Aun así, indicó que Rasti mantiene su producción industrial y sus inversiones en nuevas tecnologías.

Otro de los puntos que planteó fue el ingreso informal de juguetes al país. Según Dimare, el contrabando proveniente principalmente de Bolivia y Paraguay afecta especialmente a los comerciantes del interior, que enfrentan la competencia de mercadería que ingresa por canales no habilitados.

"Por la frontera no controla nadie. Ahí no nos están cuidando a los comerciantes ni a la población", cuestionó.

De esta manera, la apertura del nuevo comercio de Lego reavivó el debate sobre la competencia entre las marcas internacionales y la industria nacional, en un escenario marcado por los cambios en el consumo, los precios y el ingreso de productos importados.