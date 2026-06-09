Naturgy San Juan continuará al frente de la concesión del servicio de distribución eléctrica en la provincia durante los próximos diez años. La definición llegó luego de que el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) declarara desierto el Concurso Público Internacional Nº 01/2026, convocado para la venta del paquete accionario mayoritario de la distribuidora.

Según informó la empresa, durante el proceso no se registraron presentaciones ni ofertas formales de terceros interesados, por lo que se activó el mecanismo previsto en el contrato de concesión. De esta manera, la titularidad del paquete accionario mayoritario permanece en manos de los actuales operadores y Naturgy fue ratificada para iniciar un nuevo período de gestión que comenzará formalmente el próximo 22 de julio.

La compañía afrontará así su tercer período al frente del servicio eléctrico provincial, en un contexto marcado por las expectativas de crecimiento de la demanda energética vinculada al desarrollo minero, industrial y residencial de San Juan.

Desde la empresa destacaron que el procedimiento se desarrolló bajo parámetros de transparencia e institucionalidad y remarcaron que la continuidad de la concesión aporta previsibilidad técnica y financiera para el período 2026-2036.

En ese marco, Naturgy confirmó la continuidad de su plan de inversiones, aprobado por el EPRE, que contempla obras y mejoras destinadas a fortalecer la red eléctrica provincial. Entre las principales iniciativas figuran la construcción y ampliación de estaciones transformadoras, la renovación integral del sistema SCADA, la modernización de los sistemas de comunicación y gestión de redes, nuevos alimentadores eléctricos y la incorporación de herramientas digitales para usuarios.

Además, la empresa prevé ampliar las funcionalidades de su aplicación móvil y de la oficina virtual, incorporar sistemas de telemedición para grandes usuarios y mejorar la atención al cliente mediante nuevas terminales de autogestión.

Actualmente, Naturgy San Juan presta servicio a más de 269.000 clientes a través de una red que supera los 11.200 kilómetros de extensión. La compañía también aseguró que la finalización del proceso garantiza la normal prestación del servicio y el mantenimiento de la totalidad de las fuentes laborales de su personal técnico y administrativo.

Con la resolución del concurso y la continuidad de la concesión, la distribuidora eléctrica buscará consolidar las inversiones necesarias para acompañar el crecimiento económico y productivo que proyecta la provincia para la próxima década.