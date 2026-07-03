Rawson buscará hacer la "semita más grande del mundo" en la Fiesta del Pan y la Semita

La Municipalidad de Rawson celebrará este domingo 5 de julio la tercera edición de la Fiesta del Pan y la Semita, una propuesta que combinará gastronomía, música, tradición y solidaridad con un desafío inédito: elaborar la Semita Más Grande del Mundo, con el objetivo de iniciar el camino para ingresar al Récord Guinness.

La actividad se desarrollará entre las 10 y las 18 en el Predio Gaucho José Dolores, con entrada libre y gratuita. La organización está a cargo del municipio, la Asociación de Artesanos y Productores y la Unión Vecinal del Médano de Oro.

El principal atractivo de esta edición será la elaboración de una semita de dimensiones históricas, uno de los productos más representativos de la gastronomía sanjuanina. La preparación estará liderada por el reconocido chef Mauricio Tereszko junto al equipo de la Academia Culinaria Grand Chef, que tendrá a su cargo el desafío técnico de concretar una producción sin precedentes.

Además del impacto turístico y gastronómico que busca generar la iniciativa, parte de la semita elaborada será donada a instituciones, comedores y merenderos, otorgándole también un carácter solidario a la propuesta.

Concurso para elegir el mejor pan y la mejor semita

Otro de los momentos destacados será el tradicional Concurso Provincial del Pan y la Semita, en el que competirán panaderos, emprendedores gastronómicos, estudiantes de gastronomía y aficionados.

Los participantes elaborarán sus productos en vivo ante un jurado especializado que elegirá a los ganadores en las categorías de Mejor Pan y Mejor Semita, en una competencia que busca promover la calidad y el trabajo artesanal de los productores locales.

Música, danzas y feria de emprendedores

Durante toda la jornada habrá un patio gastronómico, paseo de artesanos y emprendedores, además de una nutrida programación artística.

La grilla comenzará a las 13 con la presentación de la Escuela Municipal de Danzas y continuará con actuaciones de Jaime Muñoz, Academia Sentir Sanjuanino, Tres para Cuyo, Urban Style de la Unión Vecinal Médano de Oro, Fuerza Folk, Academia Vida y Tradición, Leo Altamirano, Paulo Sánchez, Bajo Sol, Instituto Dalcas, Unión y Canto y el cierre a cargo de La Nota.

Accesos, transporte y recomendaciones

Quienes asistan en vehículo particular podrán ingresar al predio por los accesos habilitados desde la Ruta Provincial 155, siguiendo los recorridos señalizados por la organización hacia calle América.

El estacionamiento tendrá un costo de $2.000 para motos y $4.000 para autos y camionetas.

También se podrá llegar mediante las líneas de colectivos 200 y 201.

Los organizadores informaron que estará permitido ingresar con sillas, banquetas, reposeras y equipo de mate. En cambio, no se permitirá el ingreso de parrillas, alimentos, bebidas —con o sin alcohol— ni mascotas.

Además, habrá controles en todos los accesos al predio con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes y el normal desarrollo de una de las fiestas gastronómicas más importantes del departamento.