Franco Emanuel Frías fue detenido en Rawson luego de agredir violentamente a su expareja, una joven de 29 años. El grave episodio de violencia ocurrió el jueves a las 18:15 en una vivienda ubicada en el barrio Licciardi. La mujer se encuentra transitando un embarazo de 36 semanas y la agresión generó profunda conmoción.

La confrontación verbal escaló rápidamente cuando Franco Emanuel Frías le propinó una fuerte patada en la pierna derecha a su expareja. La víctima sufrió una contusión dolorosa debido al impacto, lo que encendió las alarmas por la cercanía de la fecha de parto. Ante el peligro, las autoridades locales recibieron una llamada de alerta.

Efectivos del Comando Radioeléctrico Sur acudieron al lugar en diez minutos y lograron reducir y esposar a Franco Emanuel Frías. Por la gravedad de lo sucedido, la UFI CAVIG tomó intervención inmediata en el caso. El ayudante fiscal Jorge Oropel ordenó que el detenido sea trasladado al calabozo de la Comisaría 6ª.

El acusado quedó formalmente imputado en el Legajo N 111 26 por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo. Las actuaciones se llevan a cabo bajo el procedimiento de Flagrancia para resolver la situación procesal del agresor. La víctima recibió la asistencia correspondiente tras la violenta agresión física sufrida en su domicilio.