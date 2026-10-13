Dos jóvenes de 21 y 19 años fueron aprehendidos este lunes en Rawson, acusados de participar en un intento de hurto de un equipo de música en una vivienda del barrio Mercedario. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 6ª y quedó bajo la intervención de la UFI Flagrancia.

El episodio ocurrió en un inmueble ubicado en Amán Rawson. Según la denuncia de una mujer de 34 años, un sujeto intentó sustraer un centro musical marca Philips, acompañado por dos parlantes negros con detalles azules. El equipo tenía el cableado cortado.

El sospechoso escapó y dejó el equipo en la vereda

De acuerdo con el relato de la damnificada, ella se encontraba dentro de su casa cuando fue alertada sobre la maniobra. Al advertir la situación, el sospechoso huyó hacia el frente del inmueble y arrojó el equipo de música sobre la vereda.

Tras recibir la alerta, personal policial se dirigió al lugar para intervenir en el hecho.

Los interceptaron en la vía pública

Durante el operativo, los efectivos lograron interceptar en la intersección de Fermín Rodríguez y San Roque a dos jóvenes cuyas características coincidían con las aportadas a través del Cisem.

Los sospechosos fueron identificados como Escobar, de 21 años, y Galván Escobar, de 19. Ambos quedaron aprehendidos mientras avanzan las actuaciones judiciales.

La causa quedó a disposición de la UFI Flagrancia, que deberá determinar las responsabilidades de los involucrados en el intento de hurto.