Un hombre identificado como Javier Zalazar quedó vinculado a una investigación por robo agravado por tratarse de elementos de uso público, luego de que la Policía lo encontrara con siete llaves térmicas correspondientes al alumbrado público en una plaza del barrio Valle Grande Norte, en Rawson. El procedimiento se inició tras el aviso de un grupo de vecinos que advirtió movimientos sospechosos en el lugar.

El episodio ocurrió el lunes 19 de octubre, alrededor de las 15, cuando efectivos de la Comisaría 35ª, con jurisdicción en el barrio Valle Grande, recibieron la alerta de varios residentes de la zona. Según la información policial, los vecinos observaron a un sujeto que aparentaba realizar tareas municipales en un espacio verde del barrio.

La situación llamó la atención de los residentes, quienes dieron aviso a los uniformados para que verificaran qué ocurría en la plaza. Cuando el personal policial llegó al lugar, el sospechoso intentó escapar, pero los efectivos lograron interceptarlo antes de que pudiera alejarse.

Luego, los policías realizaron una requisa y encontraron en el interior de una mochila siete térmicas que, de acuerdo con las actuaciones, correspondían al sistema de alumbrado público. Los elementos fueron secuestrados y quedaron incorporados al procedimiento para determinar su procedencia y las circunstancias en las que habían sido retirados.

La Municipalidad de Rawson fue identificada como damnificada en la causa, debido a que los dispositivos estaban vinculados al alumbrado público. La investigación buscará establecer cómo llegaron esos elementos a manos del sospechoso y si fueron sustraídos de instalaciones municipales.

Tras la detención, la situación en el lugar comenzó a tornarse tensa. De acuerdo con el reporte policial, varios vecinos se acercaron y manifestaron su enojo, por lo que los efectivos resolvieron trasladar el procedimiento a la sede policial para resguardar la integridad del aprehendido y continuar con las actuaciones sin mayores inconvenientes.

El hombre fue identificado como Javier Zalazar, mayor de edad, y quedó vinculado a una investigación fiscal bajo la calificación provisoria de robo agravado por tratarse de elementos de uso público, con intervención de la UFI Flagrancia.

Por el momento, la información policial no precisó de qué instalación provenían las siete térmicas, tampoco si el sospechoso habría actuado solo. Esos aspectos quedaron sujetos al avance de la investigación judicial, que deberá determinar las responsabilidades correspondientes.