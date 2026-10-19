Un hombre de 29 años fue detenido en Rawson, acusado de amenazar a su expareja con un arma de fuego y efectuar disparos al aire frente a su domicilio. El procedimiento se concretó durante la madrugada de este lunes, luego de que la mujer alertara a la Policía sobre lo ocurrido en el barrio Alameda.

Según la información policial, el episodio se registró cerca de las 00.25, cuando efectivos de la Unidad Operativa Ansilta, la Unidad de Prevención Barreal, la Subcomisaría Ansilta y la Motorizada N.º 2 fueron comisionados al lugar tras recibir un aviso del operador de turno.

Al llegar, los uniformados entrevistaron a la víctima, de 27 años, quien manifestó que su expareja se había presentado en una motocicleta y había efectuado disparos al aire frente a su vivienda. También aportó detalles sobre la vestimenta del sospechoso, que llevaba una campera roja con detalles azules en los hombros.

Intentó escapar al ver a los policías

Con los datos aportados, los efectivos realizaron recorridas por las inmediaciones y, alrededor de las 00.40, localizaron al hombre en el barrio Los Caracoles.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó escapar hacia el interior de una vivienda, pero fue interceptado por los uniformados.

Durante un palpado de urgencia, los efectivos encontraron entre sus pertenencias un cargador y una caja de municiones calibre .32, que llevaba en el bolsillo de la campera.

Intervino el Sistema Acusatorio

El detenido fue identificado como Malla Marín, de 29 años. Tras el procedimiento, se dio intervención al Sistema Acusatorio, que dispuso iniciar el procedimiento especial de flagrancia.

La causa fue encuadrada como amenazas agravadas por el uso de arma de fuego contra su expareja. La investigación deberá establecer las circunstancias del episodio y determinar lo ocurrido con el arma utilizada en los presuntos disparos.