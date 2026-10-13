Un joven de 18 años fue aprehendido este domingo en Rawson por la presunta tenencia ilegítima de un arma de fuego. El procedimiento se realizó en el Lote Hogar 32, donde efectivos policiales encontraron un revólver gris claro dentro de un automóvil en el que viajaban dos personas.

El operativo estuvo a cargo de personal de la Unidad Coordinadora de Departamentales y quedó bajo la intervención de la UFI Flagrancia. Ocurrió en la intersección de las calles Guayaquil y Zapiola, en jurisdicción de la Subcomisaría Villa Hipódromo.

El movimiento que alertó a los policías

Según la información policial, los efectivos circulaban por la zona cuando observaron un Peugeot 308 blanco con dos ocupantes. Al acercarse, percibieron desde el habitáculo un fuerte olor compatible con marihuana.

Cuando los uniformados se dispusieron a identificar a las personas que estaban en el vehículo, advirtieron que el acompañante extrajo un elemento que llevaba a la altura de la cintura y lo colocó entre los dos asientos delanteros.

Ante esa situación, los policías le ordenaron colocar las manos sobre el torpedo y realizaron una requisa del automóvil.

Peritarán el arma secuestrada

Durante la inspección, los efectivos encontraron un revólver de color gris claro ubicado entre los asientos delanteros. La aptitud del arma para efectuar disparos deberá ser determinada mediante pericias.

El joven aprehendido fue identificado por su apellido, Mas, y tiene 18 años. La causa quedó en manos de la UFI Flagrancia, que deberá avanzar con las actuaciones correspondientes para establecer las responsabilidades penales.

Si bien el procedimiento estuvo marcado por el olor compatible con marihuana que detectaron los policías, la información oficial suministrada no precisa si se secuestraron sustancias estupefacientes ni si se realizaron pruebas para determinar el estado de los ocupantes.