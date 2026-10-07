Rawson: incendió la casa de su hermana y se cortó con un cuchillo

Milton Arias Atencio incendió la casa de su hermana de 20 años en Rawson y se provocó profundas heridas cortantes con un cuchillo de carnicero en sus brazos. El grave hecho ocurrió sobre la calle Alem al 528 Oeste, entre Jáchal y Manuel Lemos, donde el agresor dejó bajo candado el acceso principal para evitar el accionar de los bomberos.

La joven descubrió el fuego cuando salía a realizar tareas escolares y observó a Milton Arias Atencio alejarse del lugar. Al recriminarle su actitud con la frase "¿Por qué prendiste fuego el fondo? Se me van a quemar las cosas de los niños", el sujeto respondió "Bueno, llamá a los bomberos". Luego remató su postura con un "porque sí" antes de retirarse.

Efectivos policiales interrumpieron el tránsito en la intersección de Manuel Lemos y Alem para facilitar el arribo de las dotaciones de rescate. Posteriormente ingresaron al patio contiguo y encontraron a Milton Arias Atencio tendido en el suelo, ensangrentado y junto a una hoja metálica de 36 centímetros que utilizó para autolesionarse.

Personal médico del Servicio 107 asistió al hombre de 30 años en el lugar y ordenó su traslado con custodia policial. La causa judicial quedó caratulada preliminarmente como estrago doloso y las autoridades dispusieron el alojamiento de Milton Arias Atencio en la Comisaría 24ta antes de su remisión a la sede de la UFI CAVIG.