Rawson ofrece festivales gastronómicos, turismo rural y museos arqueológicos

Rawson presentó su programación oficial para las vacaciones de invierno. La propuesta combina eventos masivos de tradición sanjuanina, actividades al aire libre en el distrito de Médano de Oro, recorridos por museos arqueológicos y experiencias gastronómicas vinculadas a la producción local de aceite de oliva y embutidos.

Festivales populares y gastronómicos en el Predio Gaucho José Dolores

Rawson será sede de dos encuentros masivos durante el receso invernal, ambos organizados en el Predio Gaucho José Dolores, ubicado en Médano de Oro.

El 5 de julio se llevará a cabo la Fiesta de la Semita y el Pan Casero, evento que convoca a productores, panaderos y público en general. La actividad central de la jornada será la elaboración de la semita más grande del mundo, con un diámetro estimado de 8 metros, cuyo registro será presentado ante los Records Guinness. La fiesta contará además con espectáculos artísticos y una feria gastronómica con productos típicos de la región.

Los días 11 y 12 de julio se realizará la Fiesta del Carneo Español, una feria de productores de salames, bondiolas, jamones y otros embutidos. El evento incluye espectáculos musicales en vivo y el ingreso es gratuito para el público. Los asistentes podrán degustar y adquirir productos directamente de los elaboradores locales.

Turismo rural y naturaleza en el Médano de Oro

El distrito de Médano de Oro constituye el principal polo de turismo rural del departamento. Durante las vacaciones, se habilitaron diversos circuitos para el contacto con la naturaleza y las actividades productivas.

El Circuito de Granjas propone un recorrido por cuatro establecimientos: Secretos de la Naturaleza, Granja Manantial, La Huerta La Chichita y Granja Campo Alegre. En cada uno, los visitantes pueden interactuar con animales de granja, recorrer espacios verdes y adquirir productos regionales como frutas, hortalizas, miel y derivados.

Para los amantes del ciclismo, se dispuso el Cicloturismo Rural, un trayecto de 8 kilómetros por las calles pintorescas del Médano, con posibilidad de realizarlo de forma guiada o autoguiada. También se ofrece el Bici Tour en sus variantes Eco-Rural (que incluye labranza de tierra), Bici Tour Fotográfico y Bici al agua, este último con finalización en el parque acuático Joy Park.

En materia de observación de fauna, el departamento lanzó la Ruta de las Plumas, un circuito innovador de avistaje de avifauna por los paisajes naturales de Rawson, con acompañamiento de especialistas en naturaleza que brindan información sobre las especies locales.

Museos, arqueología y arte

Rawson cuenta con una infraestructura cultural que integra historia, arqueología y artes visuales.

El Complejo La Superiora ofrece visitas guiadas que recorren tres ejes temáticos: la historia de la antigua bodega homónima, las obras de la Galería Mario Pérez y la colección arqueológica del Museo Mariano Gambier, que atesora elementos de las culturas más antiguas que habitaron la provincia de San Juan.

El Museo Parque Colección Suero constituye otro espacio de referencia, con una exhibición de antigüedades y esculturas que permiten reconstruir la historia social y productiva del departamento.

Durante el receso invernal, el Paseo Belgrano será escenario de intervenciones artísticas de teatro y actividades recreativas-educativas orientadas al público infantil.

Gastronomía y productos locales

La oferta gastronómica de Rawson incluye experiencias vinculadas a la producción olivícola y chacinera.

La Masía 1940, una antigua casona española reconvertida en tienda natural y gourmet, ofrece Aceites de Oliva Virgen Extra de diversas variedades y tipologías, con degustaciones guiadas para los visitantes. En el mismo predio funciona La Cantina 1940, un espacio que propone experiencias de "sunset" urbano con vinos, cervezas artesanales, vermut y gin de producción local.

La Ruta del Chacinado permite recorrer establecimientos de productores de embutidos, donde se realizan degustaciones y venta directa de salames, bondiolas y jamones artesanales.

Trekking y turismo religioso

El Cerro Barboza ofrece un ascenso de baja dificultad técnica, accesible para familias y principiantes. Durante la caminata, los visitantes pueden apreciar la flora y fauna autóctona, visitar la gruta de la Virgen María Auxiliadora y llegar hasta las ruinas sismológicas del INPRES en la cima, que constituyen un testimonio de la actividad tectónica de la región.

El Santuario Gaucho José Dolores es un punto de referencia para el turismo religioso y las devociones populares. Permanece abierto todos los días, con horarios extendidos los días lunes para recibir a los fieles y visitantes.

Información para el turista

El departamento cuenta con una red de prestadores turísticos habilitados. Los interesados en obtener información sobre horarios, costos y disponibilidad pueden contactar al asistente virtual LITO, enviando la palabra "TURISMO" al número +54 9 264 5702020.

La mayoría de las actividades requieren reserva previa, especialmente los circuitos de granjas, las visitas guiadas al Complejo La Superiora y el trekking al Cerro Barboza, debido a la capacidad limitada de los espacios.