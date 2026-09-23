El gobernador Marcelo Orrego encabezó este miércoles 23 de septiembre la entrega de computadoras a estudiantes de 5° grado de escuelas primarias de gestión estatal de Rawson. El acto se realizó en el estadio Aldo Cantoni y formó parte del programa provincial “Maestro de América, Cultivando el Futuro”.

Durante la actividad, Orrego estuvo acompañado por la ministra de Educación, Silvia Fuentes; el secretario de Transformación Digital y Modernización del Estado, Fabricio Echegaray, y otras autoridades provinciales. En total, se entregaron 1.852 equipos destinados a estudiantes y docentes en el marco de esta etapa del programa.

El Gobernador encabezó el acto. FOTO: DIARIO HUARPE

“Agradezco a docentes, familias y equipos que hacen posible una educación que genere igualdad y mejores oportunidades. Entregamos 1.800 computadoras aproximadamente y adquiriremos otras 50.000 para acompañar la transformación digital y educativa de San Juan”, señaló el gobernador.

Orrego también destacó la importancia de incorporar herramientas tecnológicas al sistema educativo en un contexto marcado por la digitalización y el avance de la inteligencia artificial. “Creemos en estos tiempos que es fundamental colaborar con estos insumos, con estas computadoras, porque estamos en un mundo moderno donde claramente la inteligencia artificial y los contenidos que se enseñan tienen que ver claramente con la digitalización”, sostuvo.

El programa continúa en distintos departamentos

La entrega realizada este miércoles en Rawson se suma a las distribuciones concretadas durante las últimas semanas en otros departamentos. El programa ya alcanzó a más de 630 estudiantes de San Martín, más de 400 de Angaco, más de 1.300 de Albardón y más de 400 de 9 de Julio.

Más oportunidades dentro del aula. FOTO: DIARIO HUARPE

En esos cuatro departamentos, más de 1.700 de los alumnos alcanzados pertenecían al nivel primario, mientras que el resto correspondía a estudiantes secundarios. También se concretó una segunda etapa de distribución en Capital, con más de 1.500 computadoras para alumnos de escuelas primarias, luego de una primera entrega que había alcanzado a más de 2.500 estudiantes secundarios.

El despliegue incluyó además a más de 800 alumnos de Jáchal y a estudiantes de escuelas de Vallecito y Bermejo. A su vez, fueron entregados dispositivos a unos 3.000 docentes, entre profesores de especialidades, maestros celadores y docentes de equipos móviles y de UEPA.

Más de 20.000 equipos durante 2026

“Maestro de América, Cultivando el Futuro” es impulsado por el Gobierno de San Juan a través de los ministerios de Educación y de Economía, Hacienda y Finanzas. El programa combina la entrega de equipamiento con formación digital para docentes y herramientas tecnológicas destinadas a acompañar los procesos de aprendizaje.

La distribución de dispositivos se articula con EDUGE, el Ecosistema Digital Unificado de Gestión Educativa, y con el Plan de Alfabetización Provincial “Comprendo y Aprendo”, que incluye también la alfabetización digital. La iniciativa se complementa con el proceso de Modernización del Estado aplicado al sistema educativo.

La adquisición de los equipos se realizó junto a UNOPS (Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos), organismo que acompañó a la provincia durante los procesos de compra.

El programa contempla la entrega de computadoras a estudiantes de 5° grado de primaria y 2° año de secundaria de las modalidades orientada y técnica de todas las escuelas de gestión estatal.

Durante 2025 se entregaron 25.000 computadoras y para este año está prevista la distribución de más de 20.000 equipos. Con ambas etapas, el Gobierno busca alcanzar a toda la matrícula de 5° y 6° grado de primaria y de 1° y 2° año de secundaria de gestión estatal de San Juan.