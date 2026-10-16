El Centro de Adiestramiento Dr. René Favaloro (CARF), conocido popularmente como La Rotonda, en Rawson, atraviesa una obra de refacción y ampliación que busca modernizar sus instalaciones, reorganizar los servicios y mejorar las condiciones de atención. El proyecto, ejecutado por el Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, contempla la construcción de un nuevo sector de Pediatría y la recuperación de distintos espacios del edificio existente.

Los trabajos se desarrollan en cinco etapas para permitir que el centro de salud continúe funcionando mientras avanzan las intervenciones. Actualmente, las tareas se concentran en la primera fase, con trabajos de mejoramiento y nivelación del terreno donde se construirá el nuevo sector pediátrico.

Las obras en el CARF La Rotonda incluyen la recuperación del edificio existente y la construcción de nuevos espacios para mejorar la atención en Rawson. (Gentileza)

Un nuevo espacio para Pediatría

La ampliación contará con un ingreso independiente desde calle Fermín Rodríguez. El nuevo sector tendrá sala de espera, recepción, sanitarios, sala de lactancia y espacios de apoyo destinados al personal.

Además, el proyecto contempla la remodelación y reorganización de áreas clave del centro de salud, entre ellas Laboratorio, Farmacia, Kinesiología, consultorios, salas de espera y oficinas administrativas. La distribución de los espacios apunta a adecuar el funcionamiento del CARF a las necesidades actuales de atención.

Renovación de instalaciones y mejoras estructurales

Como parte de los trabajos iniciales, se realizaron demoliciones en sectores interiores y perimetrales para liberar las áreas de intervención. También comenzaron las tareas de consolidación estructural para reforzar el edificio existente.

Las obras incluyen el replanteo y la renovación de las instalaciones sanitarias, con especial atención a las cañerías ubicadas en la parte inferior del inmueble. A esto se suma la adecuación de las instalaciones eléctricas y la renovación de pisos en los sectores intervenidos.

En las próximas etapas, se avanzará con el reemplazo de cubiertas y la renovación de las instalaciones en diferentes áreas. También se prevén mejoras en climatización, sistemas de detección y extinción de incendios, carpinterías y accesos.

Una intervención de más de 3.400 metros cuadrados

El proyecto abarca una superficie total de 3.485,13 metros cuadrados. De ese total, 2.881,30 metros cuadrados corresponden a la refacción del edificio existente, mientras que los 603,83 metros cuadrados restantes están destinados a la ampliación.

La intervención también contempla la renovación de veredas y solados en los espacios exteriores. La reorganización de las áreas permitirá trasladar progresivamente los servicios hacia sectores acondicionados, para avanzar con las tareas en las instalaciones originales y sostener el funcionamiento del centro durante la ejecución de la obra.