Un hombre de 47 años fue detenido en Rawson, acusado de robar cables del medidor eléctrico de una plaza del barrio. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 35ª, que lo interceptaron durante recorridas preventivas por el barrio Valle Grande.

Según la información policial, los uniformados tomaron conocimiento de que un hombre estaba cortando los cables del medidor de un espacio público. Al llegar al lugar, constataron la situación y comenzaron a recorrer las calles de la zona para dar con el sospechoso.

Durante el operativo, los efectivos identificaron a un hombre cuyas características coincidían con las aportadas. Al solicitarle que exhibiera los elementos que llevaba en una mochila, encontraron varios interruptores de térmica, por lo que procedieron a su aprehensión.

Intervino el Fuero de Flagrancia

El detenido fue identificado por su apellido, Zalazar, de 47 años. La causa quedó encuadrada como presunto robo agravado por tratarse de elementos de uso público.

Posteriormente, se presentó en el lugar un ayudante fiscal, quien dispuso la intervención del Fuero de Flagrancia para avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.

El procedimiento se inició a partir del aviso sobre la sustracción de cables en el medidor de la plaza y culminó con la detención del sospechoso y el secuestro de los elementos eléctricos que llevaba consigo.