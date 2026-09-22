Un trabajador de 23 años murió este martes 22 de septiembre luego de caer desde una altura aproximada de seis metros mientras realizaba tareas en una empresa de grúas ubicada en Villa Krause, Rawson. Fuentes calificadas confirmaron a DIARIO HUARPE que la víctima fue identificada como Alan Joel Lucero.

De acuerdo con la información recabada, el joven se encontraba trabajando en el interior de la empresa Grúas San Blas y realizaba tareas en una antena cuando, por circunstancias que son materia de investigación, cayó desde una importante altura.

El fuerte impacto le provocó graves lesiones, principalmente en la zona de la cabeza. Tras el hecho, personal policial y un servicio de emergencias llegaron hasta el lugar para asistir al trabajador.

Fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson

Debido a la gravedad de las heridas, Lucero fue trasladado inmediatamente al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde ingresó en estado delicado.

Pese a la asistencia médica recibida, durante horas de la siesta se confirmó su fallecimiento.

Investigan cómo ocurrió la caída

A partir del deceso tomó intervención la UFI Delitos Especiales, que quedó a cargo de las actuaciones para establecer cómo ocurrió la caída y determinar las circunstancias que rodearon el hecho.

La investigación deberá establecer la mecánica del episodio y las condiciones en las que el joven se encontraba realizando las tareas al momento de caer.