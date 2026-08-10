Un insólito episodio se produjo durante los controles viales que la Policía de San Juan desplegó durante el fin de semana en distintos puntos de la provincia. En Rawson, un automovilista intentó escapar cuando los efectivos se acercaron para entrevistarlo y, tras ser identificado, descubrieron que conducía con 1,91 gramos de alcohol por litro de sangre.

El hecho ocurrió en inmediaciones de calles Solares y Las Palmeras, donde personal de la Dirección de Coordinación, Planificación y Control de la Seguridad Vial D-7 realizaba tareas preventivas.

Según informó la Policía, los uniformados intentaron entrevistar al conductor de un Fiat Siena de color rojo. Sin embargo, lejos de detenerse ante la presencia policial, el hombre emprendió la fuga y realizó una maniobra que fue calificada como temeraria.

Finalmente, los efectivos lograron identificar al automovilista y le realizaron el correspondiente test de alcoholemia. El resultado marcó 1,91 g/l de alcohol en sangre.

El episodio se produjo en medio de los operativos realizados entre el viernes 7 y el domingo 9 de agosto en Capital, Chimbas, Rawson y Caucete.

Durante esos controles, la Policía labró 202 actas de infracción, radió 57 vehículos, retuvo 34 licencias de conducir y detectó un total de 29 alcoholemias positivas.