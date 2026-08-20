El regreso a UPD Unidos por el Desafío tuvo estudio, nervios y una competencia que se mantuvo abierta hasta el final. El Colegio Capitán de Fragata Carlos María Moyano, de Rawson, y el Colegio Bernardo A. Houssay, de Capital, volvieron al programa luego de superar la primera etapa y demostraron que no habían llegado a esta nueva instancia para improvisar.

Carlos Espósito y Alma Fernández, representantes de 5° 4° del Moyano e integrantes del equipo azul, llegaron con mucha emoción y ganas de ganar. Tras haber pasado de ronda, recibieron las felicitaciones de sus compañeros y continuaron preparándose de manera individual. Para ellos, UPD también se convirtió en una prueba de conocimientos generales, de esas que no se rinden con una lapicera, pero igual generan nervios.

Del otro lado estuvieron María Lima y Abril Arias, de 5° 1° del Houssay, equipo naranja. Ellas también llegaron preparadas y con el respaldo de un curso que sigue de cerca cada instancia. Sus compañeros incluso vieron los programas de la primera etapa en el aula, durante una clase de Psicología, y casi 30 estudiantes mantienen intacto un objetivo común: llegar al viaje con Travel Rock. Para esta nueva participación, varios de ellos también fueron hasta Huarpe para acompañarlas.

La primera ronda dejó claro que sería una competencia pareja. El equipo azul sumó tres puntos al responder correctamente Historia y Ciencia, esta última sin opciones, mientras que el naranja acertó Lengua y Matemática. El marcador quedó 3 a 2 para el Moyano.

Rawson y Capital protagonizaron una competencia pareja en UPD. FOTO HUARPE.

En el segundo bloque, sin embargo, la ventaja cambió de manos. El azul consiguió puntos en Deporte y Lengua, mientras que el naranja respondió correctamente en Ciencia e Historia y logró pasar al frente. El parcial fue de 7 a 6 para el Houssay.

La definición llegó en el tercer bloque, donde cada respuesta empezó a pesar más. El equipo azul sacó ventaja en el Tutti Frutti con 13 puntos contra los 10 del naranja, mientras que la lluvia de preguntas terminó de inclinar una competencia que se sostuvo punto a punto.

Finalmente, el marcador quedó 30 a 28 a favor del Colegio Bernardo A. Houssay, que pasó de ronda con María Lima y Abril Arias. La diferencia fue mínima, pero suficiente para avanzar.

Además de competir, ambos cursos tuvieron su espacio para mostrar cómo viven la escuela. El Moyano presentó sus instalaciones y una clase en la que los 35 compañeros alentaban a sus representantes. El Houssay, por su parte, mostró su participación en ferias de ciencias, proyectos vinculados a la ONU y concursos provinciales y nacionales.

Dos escuelas que estudiaron, volvieron más preparadas y dejaron claro que en esta etapa de UPD nadie piensa regalar un punto. Porque cuando el marcador se mueve de un lado al otro, el conocimiento se vuelve competencia… y la definición se pone bastante picante.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.