Reabren la paritaria y los sindicatos pedirán adelantar el aumento un mes

El gobierno y los gremios estatales reabren la paritaria salarial. El encuentro se dará hoy desde las 18 horas y como es habitual los primeros en sentarse a negociar serán los docentes. Mañana, a la misma hora, llegará el turno para los demás empleados públicos. En la previa, el pedido sindical es el mismo, adelantar el aumento del 7 por ciento de agosto a julio.

Hay que recordar que los empleados públicos acordaron una suba salarial del 27 por ciento en tres tramos. El primero, del 15por ciento, ya pagado con el sueldo de marzo. Un 7 por ciento más en agosto y el restante 5 por ciento en noviembre. Además de la cláusula gatillo, que se activará de forma inmediata si el índice de precios supera la suba cerrada en paritarias.

En diálogo con DIARIO HUARPE tres referentes del sindicalismo en la provincia dijeron que el gobierno debe ofrecer una recomposición salarial, ya que la inflación al mes de mayo alcanza el 19,2 por ciento y el aumento otorgado fue solamente del 15 por ciento.

“Vamos a pedir la revisión de los dos tramos que restan de aumento, pero fundamentalmente que el 7 por ciento de agosto corra a partir del primero de julio y el de noviembre también se adelante”, dijo el secretario general de UDA, Julio Roberto Rosa. Además apuntó que “pedir hoy una actualización del 27 por ciento no es posible, ya que debemos esperar que la inflación supere lo acordado. Hablar de un desorden económico cuando la inflación está a la baja no es posible. De que los salarios no alcanzan es un problema de siempre, sólo hay que esperar que no haya aumento de tarifas”.