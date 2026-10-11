Reabrieron el Museo Escolar Sarmiento para recuperar la historia educativa de San Juan

El Museo Escolar de la Escuela Normal Superior Sarmiento reabrió sus puertas en San Juan como parte de una iniciativa destinada a recuperar y poner en valor el patrimonio histórico y educativo provincial. La actividad se realizó en el marco del Día Nacional del Patrimonio Cultural y contó con la participación de autoridades de las áreas de Cultura y Educación, junto con integrantes de la comunidad educativa.

La reapertura fue impulsada por el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y el Ministerio de Educación, con el objetivo de fortalecer la identidad sanjuanina y generar nuevos espacios de aprendizaje vinculados con la historia de la educación.

Durante la jornada estuvieron presentes la secretaria de Cultura, Analía Vílchez; el subsecretario de Turismo, Juan Castañares; la directora de Patrimonio Cultural, Gladys González; y la rectora de la Escuela Normal Superior Sarmiento, Celina Maturano.

Como parte de las actividades, estudiantes de segundo año, séptima división, realizaron una intervención artística centrada en la figura de Domingo Faustino Sarmiento. La representación destacó su impulso a la educación y su compromiso con la formación de las nuevas generaciones. Posteriormente, se llevó a cabo la apertura oficial del museo y un recorrido por sus instalaciones.

Un proyecto para preservar el patrimonio educativo

La recuperación del museo se enmarca en el proyecto Escuelas Monumento, impulsado por la Dirección de Patrimonio Cultural, dependiente de la Secretaría de Cultura, en articulación con el Ministerio de Educación.

La propuesta busca revalorizar las instituciones educativas declaradas patrimonio cultural y fortalecer su relación con la comunidad. El enfoque contempla no solo la conservación de edificios y objetos históricos, sino también la generación de espacios que permitan conocer, investigar y reconstruir la historia de cada establecimiento.

En ese sentido, los museos escolares se plantean como ámbitos de participación para estudiantes, docentes y familias, donde la memoria institucional puede convertirse en una herramienta de aprendizaje y transmisión cultural.

La reapertura del Museo Escolar Sarmiento representa un paso en la recuperación de un espacio que conserva parte de la historia educativa sanjuanina. Su puesta en funcionamiento apunta a que las nuevas generaciones puedan acercarse al legado de la institución y comprender su vínculo con el desarrollo cultural y educativo de la provincia.

A través del trabajo conjunto entre las áreas de Cultura y Educación, el Gobierno provincial busca impulsar acciones de preservación patrimonial que contribuyan a mantener viva la memoria colectiva y fortalecer la identidad local, integrando la historia de San Juan a las experiencias educativas actuales.