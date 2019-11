Real Madrid, con presencia argentina, intentará conservar el liderazgo e invicto

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Real Madrid, con nutrida presencia argentina, buscará mañana conservar el liderazgo e invicto que ostenta en la Liga Endesa, cuando enfrente a Unicaja Málaga, en partido válido por la octava fecha del certamen de básquetbol de la primera división de España.



El partido se jugará a partir de las 14.30 hora argentina en el viejo Palacio de los Deportes de la capital española.



El conjunto ‘merengue’, dirigido por el DT Pablo Laso, marca la línea del torneo, con un saldo de 7 victorias en igual cantidad de presentaciones.



Su rival andaluz, por caso, ocupa provisoriamente el quinto puesto, con un balance de 4 triunfos y 3 derrotas.



En Real Madrid, que a mitad de semana consiguió un importante éxito como visitante de Estrella Roja de Serbia (75-60) por la Euroliga, se anuncian las participaciones del base cordobés Facundo Campazzo (ex Peñarol de Mar del Plata), del escolta bonaerense Nicolás Laprovíttola (ex San Antonio Spurs de NBA) y del alero santiagueño Gabriel Deck (ex San Lorenzo).



Además, el segundo Zaragoza, sorpresa del campeonato con un registro 6-1 y con el concurso del escolta santafesino Nicolás Brussino (ex Peñarol de Mar del Plata), se topará con Joventut de Badalona, desde las 13.00 de Argentina.



Por su lado, Baskonia, con las presencias de los marplatenses Luca Vildoza (ex Quilmes de Mar del Plata) y Patricio Garino (ex Orlando Magic de NBA), enfrentará como visitante al colista Obradoiro, en Santiago de Compostela.



Barcelona, con una marca 5-2, irá hasta Sevilla para medirse con Betis. En el conjunto catalán podría alistarse el alero cordobés Leandro Bolmaro (ex Bahía Basket).



También están programados para mañana los encuentros Estudiantes-Morabanc Andorra y UCAM Murcia-Valencia.



En uno de los anticipos jugados hoy, Manresa, con 6 tantos y 5 rebotes del alero cordobés Juan Pablo Vaulet (ex Peñarol de Mar del Plata), perdió como visitante ante Fuenlabrada (Nicolás Richotti acumuló 6 unidades, 4 asistencias y 3 rebotes), por 87-83.



Los demás marcadores fueron: Iberostar Tenerife 85-San Pablo Burgos 82; Bilbao Basket 90-Gran Canaria 97