El Real Madrid oficializó el fichaje de Yan Diomande, el extremo marfileño de apenas 19 años que se convirtió en la incorporación más cara de la historia del club.

La institución presidida por Florentino Pérez desembolsó 125 millones de euros fijos más otros 15 millones en variables para quedarse con una de las mayores promesas del fútbol mundial.

Diomande firmó contrato hasta 2033 y llega procedente del Leipzig, donde explotó durante la última temporada y despertó el interés de varios de los principales clubes de Europa.

Con el monto de la operación, el futbolista superó el registro de Jude Bellingham, cuyo pase había alcanzado los 127 millones de euros incluyendo objetivos. También quedaron por detrás las contrataciones de Gareth Bale, por 101 millones; Eden Hazard, por 100 millones; y Cristiano Ronaldo, por 96 millones de euros.

De jugar en el filial del Leganés a ser récord del Real Madrid

La historia de Diomande en el fútbol europeo comenzó hace menos de dos años. El 14 de noviembre de 2024, cuando cumplió 18 años, firmó su primer contrato con un club europeo después de que varios equipos rechazaran incorporarlo.

Bournemouth, Chelsea, Crystal Palace, Olympiacos y Rangers habían descartado su llegada. Finalmente, Leganés apostó por él y decidió incorporarlo inicialmente para su equipo filial. Sin embargo, el marfileño necesitó muy poco tiempo para demostrar que estaba para mucho más.

Durante un entrenamiento en el que se enfrentaron futbolistas del plantel profesional y de las divisiones inferiores, Diomande se destacó, convirtió un gol y convenció al cuerpo técnico encabezado por Borja Jiménez.

Después de aquella prueba, nunca volvió al filial. Debutó con el primer equipo y disputó 10 partidos en LaLiga, en los que marcó dos goles y aportó una asistencia.

El Leganés terminó descendiendo a Segunda División, pero Diomande había llamado la atención del fútbol europeo. En el verano de 2025, Leipzig pagó 20 millones de euros por su pase.

Su explosión en Leipzig

En apenas una temporada en Alemania, Diomande terminó de confirmar su potencial. Durante la campaña 2025 convirtió 12 goles y dio nueve asistencias, además de convertirse en uno de los futbolistas más destacados de Europa en el uno contra uno.

Según los registros de Opta, fue el jugador de las cinco grandes ligas europeas con mejor porcentaje de regates exitosos. Completó 132 gambetas sobre 235 intentos, lo que representó una efectividad del 56%.

Su rendimiento también tuvo impacto con la selección de Costa de Marfil durante el Mundial 2026, donde fue uno de los jugadores que más intentó desequilibrar a sus rivales mediante el regate.

Cómo juega Diomande

El nuevo refuerzo del Real Madrid es un extremo derecho natural, aunque también puede desempeñarse sobre la banda izquierda. Su principal característica es el desborde en velocidad, combinado con su capacidad para gambetear tanto en espacios reducidos como durante las carreras largas.

Su incorporación le entrega a José Mourinho una nueva alternativa para el ataque, en un plantel que ya cuenta con nombres de enorme jerarquía como Kylian Mbappé, Vinicius Júnior, Jude Bellingham, Bernardo Silva y Brahim Díaz.

El desafío del entrenador portugués será encontrar la fórmula para combinar semejante cantidad de variantes ofensivas y devolver al Real Madrid a la pelea por los principales títulos.