Real Madrid venció 4-1 a Rayo Vallecano por la quinta fecha de LaLiga y recuperó el segundo lugar de la tabla. El equipo dirigido por José Mourinho tuvo como figura goleadora a Kylian Mbappé, autor de un doblete.

El conjunto local comenzó a construir la victoria durante el primer tiempo. Mbappé abrió el marcador de penal y tres minutos después volvió a convertir para dejar el encuentro 2-0.

Bellingham amplió la ventaja

Real Madrid mantuvo el dominio y encontró el tercer gol antes del descanso. Jude Bellingham recibió una asistencia de Vinícius y definió junto al palo para establecer el 3-0.

Thibaut Courtois también tuvo protagonismo durante la primera mitad. El arquero respondió ante un potente remate de Pedro Díaz y sostuvo la diferencia antes del entretiempo.

Rayo reaccionó

En el comienzo del segundo tiempo, Rayo Vallecano salió decidido a buscar el descuento. Pedro Díaz volvió a probar desde afuera y su remate terminó golpeando el palo.

El descuento llegó después de un error de Vinícius en la salida. Camello aprovechó la situación y marcó el 3-1, lo que le permitió al conjunto visitante tomar confianza.

Rayo buscó acercarse nuevamente, pero Courtois volvió a responder. En el tramo final, Real Madrid recuperó el control y encontró el cuarto tanto.

Mbappé cerró la goleada

Sobre el cierre, Mbappé apareció nuevamente para completar su doblete. El francés definió una contra y estableció el 4-1 definitivo.

Con la victoria, Real Madrid volvió a quedarse con el segundo lugar de LaLiga. El equipo de Mourinho consiguió así un nuevo triunfo en el Santiago Bernabéu.