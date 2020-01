Real Madrid obtuvo difícil triunfo para recuperar el liderazgo en el básquetbol español

Real Madrid, con nutrida participación argentina, derrotó hoy como visitante a Manresa, por 80-75, para recuperar el liderazgo en la Liga Endesa de la ACB del básquetbol de España, al continuar la decimonovena jornada.



El conjunto 'merengue' cortó, de este modo, una racha de cuatro derrotas consecutivas, incluidos los tres tropiezos que tuvo por Euroliga en los últimos diez días (ante CSKA Moscú y Khimki, ambos en Rusia; más el sufrido con Anadolu Efes de Turquía, en Madrid).



El alero santiagueño Gabriel Deck resultó una de las piezas claves del elenco que dirige el DT Pablo Laso. El ex jugador de San Lorenzo terminó con 17 puntos (6-7 en dobles, 0-2 en triples, 5-5 en libres), 11 rebotes, 2 robos y una asistencia en 27 minutos.



El base cordobés Facundo Campazzo (ex Peñarol de Mar del Plata) aportó 13 tantos (3-4 en dobles, 7-8 en libres), 4 asistencias y 2 rebotes en 20m.



Mientras que el escolta bonaerense Nicolás Laprovíttola (ex Lanús) acumuló un punto (1-2 en libres) y un rebote en 7m.



En el quinteto catalán sobresalió el alero cordobés Juan Pablo Vaulet (ex Peñarol de Mar del Plata), que terminó con 19 unidades (7-8 en dobles, 1-3 en triples, 2-7 en libres), 4 rebotes, 2 recuperos y una asistencia en 29m.



En otro encuentro jugado hoy, Morabanc Andorra superó como visitante a Baskonia, por 77-73. En el conjunto vasco tanto el marplatense Luca Vildoza (ex Quilmes) como el base chaqueño Lautaro López (ex San Lorenzo) firmaron planilla pero no fueron utilizados por el DT Dusko Ivanovic.



Otros marcadores: Gran Canaria 92-Bilbao Basket 54; Obradoiro 86-Valencia 83; Estudiantes 78-Unicaja Málaga 68.



Son punteros tanto Barcelona (que en la noche del sábado superó a Betis por 77-59) como Real Madrid, ambos con sendos registros 15-4.