Tres hombres quedaron vinculados a una causa judicial luego de ser interceptados por la Policía mientras realizaban maniobras peligrosas a bordo de un automóvil en el departamento Sarmiento. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un arma de fuego y constataron que el vehículo tenía prohibición de circular.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Pablo Albarracín y calle Zuluaga, cuando personal de la Comisaría 27ª realizaba recorridas de prevención y detectó a los ocupantes de un Peugeot 307 negro conduciendo de manera imprudente.

Tras detener la marcha del rodado, los efectivos procedieron a identificar a los tres sujetos y realizar una requisa. En el interior del vehículo encontraron un arma de fuego calibre 11.25 junto a seis municiones del mismo calibre.

El arma secuestrada. (Gentileza)

Además, al verificar la documentación del automóvil, constataron que el mismo registraba una prohibición de circular, por lo que también fue secuestrado.

En el lugar intervino el ayudante fiscal de turno, Mario Quiroga, de la UFI Flagrancia, quien dispuso el inicio del procedimiento especial por el delito de portación de arma de fuego sin la debida autorización legal.

Tanto el arma como el vehículo quedaron a disposición de la Justicia, mientras que los tres hombres fueron vinculados a la causa en el marco de la investigación que busca determinar las circunstancias del hecho y posibles responsabilidades.