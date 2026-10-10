El Departamento de Hidráulica avanza con obras preventivas sobre el río Yakin, en el departamento Albardón, para reforzar la protección de canales e infraestructura hidráulica ante posibles crecientes aluvionales. Las tareas se ejecutan con dos máquinas y forman parte de las acciones impulsadas en el marco de Copre de cara a la temporada de mayores caudales.

El río Yakin es un cauce natural que funciona como colector de crecientes en la zona y atraviesa sectores donde se encuentran obras estratégicas, como el Canal General Albardón y el Canal del Norte. Por ese motivo, las intervenciones apuntan a mejorar el escurrimiento del agua y reducir los riesgos para las estructuras y los sectores poblados cercanos.

Qué trabajos realizan en el río Yakin

Las tareas se concentran en el encauce de las descargas hacia el río, con intervenciones en puntos donde la infraestructura hidráulica requiere mayor protección.

Entre los trabajos previstos se encuentran las labores en el sifón del Canal General Albardón y la restitución del enrocado. Esta última intervención busca recuperar la protección de las márgenes y las estructuras expuestas a la fuerza del agua durante episodios de crecidas.

Las obras forman parte de una estrategia preventiva para reducir posibles daños en la infraestructura y mejorar las condiciones de escurrimiento ante precipitaciones intensas.

Preparan obras en otros cuatro ríos

Además de los trabajos en Albardón, Hidráulica prepara nuevas intervenciones en los ríos Ávila, Bolado, Descenso-Tierrita y Piedrita.

Estas tareas se incorporarán al plan preventivo que el organismo desarrolla en distintos departamentos de San Juan para anticiparse a la temporada de mayores caudales.

El mantenimiento y la protección de los cauces resultan fundamentales para disminuir los riesgos asociados a las crecientes aluvionales, especialmente en sectores donde el agua puede afectar canales, obras hidráulicas y zonas habitadas.

Con estas intervenciones, el organismo busca fortalecer la infraestructura existente y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles episodios de lluvias intensas en la provincia.