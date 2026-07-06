Vialidad Nacional informó que este lunes lleva adelante trabajos de mantenimiento sobre la Ruta Nacional 40 Sur, donde personal del organismo realiza la reposición de barandas de seguridad que habían resultado dañadas.

Las tareas se desarrollan en el tramo comprendido entre calle 17 y calle 18, uno de los sectores de mayor circulación del acceso sur a la provincia, por lo que las autoridades solicitaron a los conductores extremar las medidas de precaución.

Según indicaron desde el organismo, el objetivo de la intervención es mejorar las condiciones de seguridad vial y brindar una mayor protección a quienes transitan diariamente por ese corredor.

La Ruta Nacional 40 Sur constituye una vía estratégica para San Juan, ya que conecta la provincia con Mendoza y es utilizada tanto por miles de automovilistas como por el transporte de cargas internacionales vinculadas a la actividad exportadora. Además, representa uno de los principales corredores turísticos de la región.

Mientras se desarrollen las tareas, habrá operarios y equipos viales trabajando sobre las banquinas, por lo que se recomienda reducir la velocidad, respetar la señalización preventiva y mantener una distancia prudente con el resto de los vehículos.

Desde Vialidad Nacional recordaron que estas obras forman parte de las tareas de mantenimiento destinadas a preservar la infraestructura vial y mejorar la seguridad de uno de los corredores más importantes del oeste argentino.