San Juan será escenario de un encuentro destinado a la preservación del patrimonio documental. El próximo 27 de julio, de 14 a 19, se realizará el Seminario Nacional de Conservación en Archivo Fotográfico Documental, una propuesta organizada por el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan.

La actividad tendrá lugar en el auditorio del Museo Franklin Rawson y está orientada a trabajadores de museos, archivistas, fotógrafos, restauradores, estudiantes y todas aquellas personas interesadas en la conservación del patrimonio fotográfico.

El seminario tiene como objetivo brindar herramientas para la gestión, organización, conservación, preservación y restauración de archivos fotográficos documentales, además de generar un espacio de intercambio de experiencias entre profesionales e instituciones vinculadas al resguardo del patrimonio cultural.

La jornada contará con la participación de especialistas de San Juan y Buenos Aires, quienes compartirán experiencias y abordajes sobre la preservación de colecciones fotográficas y documentales.

Entre los disertantes estarán:

Viviana Guardia, profesional con formación en Historia, Fotografía y Conservación del Patrimonio. Posee estudios avanzados del Profesorado de Historia de la Universidad Nacional de San Juan, además de formación técnica en fotografía y capacitación pedagógica.

Rocío Gallardo, técnica en Archivística por la Universidad Nacional de San Juan. Desde 2021 integra el equipo del Museo Histórico Provincial Agustín V. Gnecco, donde trabaja en la conservación, organización y gestión de fondos documentales y fotográficos en las áreas de Hemeroteca y Fototeca.

Leonardo Lima, estudiante avanzado del Profesorado de Historia de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ, con formación orientada al patrimonio histórico, la museología y la conservación documental.

Federico Sánchez, licenciado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA) y maestrando en Estudios sobre Imagen y Archivos Fotográficos en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

Clara Tomasini, fotógrafa y licenciada en Artes por la Universidad de Buenos Aires (UBA), especializada en conservación del patrimonio fotográfico y doctoranda en Historia y Teoría de las Artes.

Sofía Bianco Beovide, licenciada en Artes Plásticas y Visuales por la Universidad de la República (Uruguay), quien actualmente cursa la Especialización en Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural de la UNSAM.

El encuentro forma parte del proyecto de extensión universitaria "Educación y Sociedad: Memorias Colectivas y Preservación Fotográfica Documental Narrativa", impulsado por la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de San Juan. La iniciativa busca fortalecer la preservación del patrimonio documental y fomentar el trabajo conjunto entre instituciones públicas y privadas dedicadas a la protección de la memoria colectiva.

La actividad será arancelada y requerirá inscripción previa. Los interesados deberán completar el formulario de inscripción habilitado por la organización y posteriormente confirmar su participación abonando el costo correspondiente en la recepción del Museo Franklin Rawson.

El valor del seminario es de 12.000 pesos, con pago únicamente en efectivo. La acreditación podrá realizarse hasta el 22 de julio, de martes a viernes entre las 12 y las 20. En el caso de asistentes provenientes de otras provincias, el pago podrá efectuarse el mismo día de la acreditación, antes del inicio de la actividad.