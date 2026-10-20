Realizarán un taller de bordado en el Chalet Cantoni con dos encuentros

El Chalet Cantoni Casa Cultural ofrecerá un taller de bordado los jueves 22 y 29 de octubre, con el objetivo de brindar un espacio de aprendizaje y exploración creativa a través de distintas técnicas textiles. Los encuentros se desarrollarán de 17:30 a 20:30 y estarán a cargo de Dani Vitale.

La propuesta invita a los participantes a conocer diferentes puntos y técnicas de bordado, experimentar con materiales y desarrollar proyectos originales y personalizados. La actividad también plantea un espacio para la creación y la relajación, en el que cada participante podrá explorar sus posibilidades expresivas mediante el trabajo manual.

El taller tendrá un arancel de $30.000, que incluye los materiales necesarios para realizar las actividades. De esta manera, quienes asistan podrán trabajar durante los encuentros sin tener que abonar un costo adicional por esos elementos.

La actividad se desarrollará en el Chalet Cantoni Casa Cultural, ubicado en San Juan, un espacio destinado a propuestas artísticas y culturales. La iniciativa forma parte de la agenda de actividades que ofrecen alternativas de formación y recreación vinculadas con distintas disciplinas creativas.

Inscripciones y consultas

Las personas interesadas en participar pueden solicitar información y gestionar una reserva a través del contacto habilitado por la organización en WhatsApp, al número 264 670-6137. El taller tendrá dos encuentros, el jueves 22 y el jueves 29 de octubre, ambos de 17:30 a 20:30.