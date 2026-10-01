Reapareció Cami Homs y habló sobre la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en medio de renovados rumores de compromiso entre los famosos. La modelo fue abordada por la prensa para consultar su opinión sobre el posible casamiento de la cantante y el futbolista. Con un todo tranquilo y firme, la expareja del deportista dejó en claro su postura respecto a la noticia que sacudió al mundo del espectáculo.

La empresaria evitó entrar en conflicto directo pero dio definiciones concretas al ser interrogada por los periodistas. "Les deseo lo mejor siempre a todos", expresó la modelo al referirse a los planes de boda. Además, la joven destacó que su prioridad actual es mantener la estabilidad familiar y continuar con sus proyectos laborales en el país.

El romance entre la artista y el jugador sigue generando repercusión en la farándula nacional. A pesar de los traspiés pasados, trascendió que la pareja planifica una fiesta exclusiva valuada en más de 50000000 de pesos para celebrar su amor junto a seres queridos. Mientras tanto, las declaraciones de la conductora sumaron un nuevo capítulo a esta historia que mantiene atentos a miles de seguidores.