Reapareció la mamá de Tini Stoessel y tuvo una actitud bastante polémica

El regreso de Mariana Muzlera al país se produjo en un contexto sumamente complejo para el entorno familiar. La madre de Tini Stoessel fue abordada en el aeropuerto por un cronista periodístico que intentó obtener su testimonio sobre la disputa financiera que enfrenta a la artista con su padre y exproductor, Alejandro Stoessel. En medio de esta reclamo económico por la fortuna de la cantante, las posturas entre las partes se mantienen distanciadas y sin señales de un acuerdo cercano.

El periodista Alejandro Guatti intentó entablar un diálogo con Muzlera a través de diversas preguntas sobre la interna. Durante la caminata, el cronista le consultó sobre su estado actual con la frase “Dicen que Tini hizo un mensaje para ustedes, ¿querés decir algo?”. Ante la falta de respuesta, el reportero continuó los intentos e interrogó: “¿Tienen algo para decir? ¿Pudiste hablar con ella?”. La postura de la mujer se mantuvo firme mediante un silencio prolongado, mientras su rostro dejaba al descubierto el malestar generado por la situación.

Los cuestionamientos del trabajador de prensa aumentaron la insistencia al abordar temas vinculados con la parte emocional de la causa. El cronista lanzó: “¿Te duele todo lo que se está diciendo?”. De inmediato, sumó otra inquietud referida a los vertiginosos cambios profesionales y personales de la estrella juvenil: “Tini rompió el silencio y habló de salud mental, de libertad, muchos interpretaron como una indirecta a ustedes, ¿algo que quieras decir?”. Ningún planteo logró romper la reserva de la esposa del productor.

La diferencia económica que originó el quiebre se centra en las pretensiones de cada involucrado sobre la masa patrimonial. Alejandro Stoessel exige una división equitativa del 50 por ciento para cada uno, respaldando el pedido en sus años de gestión como mánager y en la propiedad de la marca registrada del show. En contraposición, la intérprete demanda un porcentaje superior debido a su rol principal sobre las tablas.

Esta tirantez legal coincide con el desarrollo del tour internacional que encabeza la joven en el exterior, donde cosechó un respaldo multitudinario durante sus actuaciones en México. En sus intervenciones públicas durante las presentaciones, la estrella remarcó su posición sobre el proyecto al manifestar que ella ideó “cada detalle de este show”, marcando distancias sobre la autoría creativa frente a la postura de su progenitor.