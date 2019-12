Reapareció Macri en su oficina en Olivos, y después viajó a Qatar para ver una final de fútbol

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ex presidente Mauricio Macri reapareció hoy con una foto en Twitter en su oficina de Olivos, junto a su primo, el intendente del municipio bonaerense de Vicente López, Jorge Macri, e inmediatamente después viajó rumbo a Qatar para asistir a la final del Mundial de Clubes de fútbol.



En compañía de su esposa, Juliana Awada, Macri partió hacia Qatar para asistir a la final del Mundial de Clubes, que disputarán este sábado, a las 14.30, el equipo inglés Liverpool frente al brasileño; desde el entorno de Macri confirmaron que la pareja regresará antes de Navidad.



Luego del traspaso de mando el pasado 10 de diciembre, el ex mandatario volvió a reaparecer en la actividad política en un encuentro con su primo Jorge Macri, quien fue el encargado de publicar esta novedad en su cuenta oficial de esa red social.



La foto fue acompañada por un mensaje de Jorge Macri, quien publicó: "Seguimos trabajando juntos, con el compromiso de seguir defendiendo los valores de este equipo y de todos los que confiaron en nosotros".



Tras la reunión, el jefe comunal de Vicente López sostuvo: "Vi a Mauricio muy comprometido con su nuevo rol y con la tarea que le toca llevar adelante desde la oposición".



Jorge Macri cerró: "Vamos a seguir trabajando juntos, defendiendo los valores en los que creemos; que son los mismos que compartimos con los millones de argentinos que en cada marcha del 'Sí se puede' y en las últimas elecciones nos pidieron que no los dejemos solos".



Mientras en la Cámara de Diputados se debate la ley de Emergencia Social enviada por el Poder Ejecutivo nacional, Macri y su primo se mostraron juntos en las nuevas oficinas del líder de Cambiemos que posee cerca de la Quinta presidencial de Olivos.



Luego de ese encuentro, Jorge Macri se reunió en una confitería de Palermo con la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal: "Siempre comprometida con los bonaerenses. Un placer poder trabajar y aprender de ella. Siempre juntos", dijo el jefe comunal al pie de una foto que también publicó en las redes sociales.