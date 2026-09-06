Reapareció Scaloni, dijo estar estresado y sembró más dudas de la Selección

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, volvió a mostrarse en público durante la disputa del Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Acompañado por su familia en el emblemático circuito de Monza, el entrenador de la Albiceleste compartió sus sensaciones sobre la competencia, envió un mensaje de apoyo al piloto argentino Franco Colapinto y dejó en claro que mantiene la cabeza puesta en los compromisos venideros del equipo nacional.

La presencia del estratega en el evento automovilístico estuvo motivada por el entusiasmo de su entorno cercano. "Vengo más por él que por mí. Es apasionado de la Fórmula 1. Este circuito vale la pena venir", expresó Scaloni, quien remarcó el fanatismo de uno de sus hijos como la razón principal para asistir a la mítica pista italiana.

Durante su estadía en el predio, el técnico reflexionó sobre la evolución técnica de los vehículos y la cercanía de la disciplina con otros deportes que practica habitualmente. En ese sentido, reveló un cruce reciente que tuvo en suelo español: "La mayoría hace ciclismo. El otro día estuve en Mallorca con Carlos Sainz, que también hace bici. Es un deporte lindo. Bastante más riesgoso este, pero parecido".

Scaloni siguió de cerca la previa de la carrera, donde Franco Colapinto partió en la séptima posición y su compañero Pierre Gasly desde la pole position. Impactado por la tecnología actual de los monoplazas, manifestó su asombro ante las diferencias con épocas pasadas. "Fuimos a ver los coches de cerca. Es una cosa increíble lo que ha cambiado la F1 a lo que cuando yo iba de chiquito. Esperando a ver qué pasa con los Alpine, que están ahí adelante... Con Franco que larga séptimo, con el compañero primero... La verdad, increíble. Esperemos que vaya bien", declaró sobre el desempeño de la escudería.

Asimismo, dedicó palabras de aliento hacia el joven corredor nacional al señalar que "Ojalá, lo merece. Es un circuito que, para el piloto de carrera, debe ser el más lindo para hacer un buen resultado".

El paso por las pistas sirvió como una pausa tras la exigencia del último Mundial, torneo en el que la Argentina obtuvo el subcampeonato. El entrenador calificó esa etapa como "un mes y medio estresante" y remarcó que actualmente se encuentra "ahora disfrutando".

Sin hacer mención al retiro de Lionel Messi, Scaloni confirmó que ya proyecta el futuro inmediato del conjunto patrio de cara a las novedades del calendario que se oficializarán este lunes: "Ya se viene otra fecha FIFA pero, cuando podemos, nos acercamos a ver este mundo, que a mí me apasiona desde siempre".