Las liquidaciones de temporada pueden convertirse en una buena oportunidad para renovar el guardarropa, pero un descuento no necesariamente significa una buena compra. Antes de dejarse tentar por los precios, revisar qué hay en casa, detectar qué prendas realmente hacen falta y priorizar aquellas que pueden utilizarse durante años son algunas de las claves para gastar mejor.

La asesora de imagen Iliana Mariño visitó el programa Yo Te Invito y compartió una serie de consejos para aprovechar las rebajas sin caer en compras impulsivas. Como punto de partida, propuso aplicar la denominada regla del 70/30: destinar la mayor parte del guardarropa a básicos atemporales y dejar un porcentaje menor para tendencias, colores y estampados.

“Está bien, podés comprar barato, pero a veces te comprás cosas que te duran nada o que el año que viene no sabés con qué usarlas”, explicó Mariño. Por eso, aseguró que cuando el presupuesto es limitado la prioridad debe estar en aquellas prendas que ofrecen mayores posibilidades de combinación.

Mariño presentó un esquema para armar un placard inteligente y aprovechar mejor las rebajas.

El primer paso: revisar el placard

Antes de recorrer locales y buscar descuentos, la especialista recomendó realizar una auditoría del guardarropa. La propuesta consiste en sacar todo, tanto prendas de invierno como de verano, y comenzar un proceso de selección.

Mariño planteó dividir la ropa en tres grupos: aquello que se queda porque se utiliza y está en buenas condiciones; las prendas sobre las que existen dudas y que incluso podrían transformarse; y finalmente lo que puede donarse o debe descartarse.

El ejercicio permite saber con mayor precisión qué hace falta y evita volver a comprar algo que ya estaba guardado. Una vez realizada la selección, aconsejó organizar las prendas por categorías y colores para tener una visión más clara de las posibilidades que ofrece el propio placard.

La regla 70/30 para decidir qué comprar

Con el placard ordenado llega el momento de identificar los faltantes. Allí aparece una de las principales recomendaciones de Mariño: la regla del 70/30.

“El 70% de tu guardarropa sería fantástico que sean básicos que no pasen de moda y sean atemporales”, señaló. El otro 30% puede reservarse para prendas en tendencia, que suelen tener una vida útil más corta dentro de la moda.

Cuáles son los básicos que conviene buscar

Entre las prendas superiores, Mariño ubicó como infaltables la camisa blanca y las remeras blanca y negra. En estos casos aconsejó aprovechar las rebajas para invertir en materiales de buena calidad, especialmente en las prendas que tendrán un uso frecuente.

“Mi consejo es: invertí en buen algodón”, sostuvo. Una misma remera neutra puede utilizarse con jean, pantalón sastrero, falda, zapatillas o sandalias y transformarse a partir de los accesorios.

En la parte inferior, el fondo de placard debería contar con un jean recto y un pantalón sastrero negro. Según explicó la asesora, son cortes y colores que ofrecen múltiples combinaciones y permanecen vigentes más allá de los cambios de temporada.

Los abrigos también pueden representar una inversión importante durante una liquidación. En este grupo aparecen el trench y el blazer. Para quienes todavía no tienen uno, Mariño aconsejó comenzar por un blazer negro y luego incorporar alternativas neutras como beige, tostado o azul marino.

En cuanto al calzado, las zapatillas blancas encabezan la lista de básicos, seguidas por borcegos negros, botinetas cómodas y opciones como mocasines o zapatos acordonados.

¿Y las tendencias?

Una vez cubierto ese 70/30, allí pueden aparecer colores, estampados, accesorios y las denominadas “prendas declaración”, aquellas piezas especiales que aportan identidad al look.

Los accesorios, además, pueden ser una alternativa para seguir una tendencia sin realizar una inversión demasiado grande. Un pañuelo, un cinto, una cartera o incluso un prendedor pueden modificar un conjunto armado completamente con básicos.

Mariño recomendó tener especial cuidado con los estampados que se vuelven tendencia rápidamente. El animal print, por ejemplo, permanece en la moda, pero sus versiones cambian de una temporada a otra. Por eso, invertir una suma importante en una variante muy específica puede hacer que la prenda quede rápidamente relegada.