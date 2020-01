Recapturaron a otros tres presos y el Senado promueve el estado de sitio en la ciudad de la fuga

Dos de los 76 presos fugados de una cárcel en Pedro Juan Caballero, en el este de Paraguay, fueron arrestados hoy y otro se entregó, con lo que sumaban nueve los recapturados, mientras el Senado propuso la declaración del estado de sitio en la zona donde se produjo la evasión.



Mientras tanto, la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, de quien depende jerárquicamente el sistema penitenciario, dijo que no irá a Pedro Juan Caballero "por seguridad", pese a que la fiscal que investiga el caso, María Irene Álvarez, le reclamó más acompañamiento, en medio de un virtual enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Ministerio Público.



La Policía Nacional informó que dos de los evadidos fueron aprehendidos esta tarde en una chacra a 10 kilómetros de Pedro Juan Caballero, después de que esta mañana se entregara otro de ellos, quien confesó detalles de la fuga.



"Todos salimos el mismo día, el domingo; muchos salimos por el túnel y por el frente salieron muchos también; los peces gordos salieron por el frente y tuvieron quien les buscara", reveló ese recluso, identificado como Javier Benítez Vera, según el diario asunceño ABC Color.



En la madrugada del domingo, 76 presos que se alojaban en un pabellón destinado a miembros de la organización criminal brasileña Primer Comando de la Capital (PCC) escaparon de la cárcel de Pedro Juan Caballero, la capital del departamento Amambay y fronteriza con Brasil.



Pérez afirmó entonces que habían huido a través de un túnel que fue hallado por las autoridades y el ministro del Interior, Euclides Acevedo, sostuvo que salieron por la puerta del penal y el ducto fue "una pantalla" para ocultar la supuesta complicidad de los agentes penitenciarios.



Benítez Vera aseguró que no pertenece al PCC y que escapó porque, si bien no estaba al tanto del plan de fuga, "sobre la hora abrieron y dijeron 'Vamos, vamos'", y explicó que se entregó "porque ya no da gusto estar en la clandestinidad, en el monte".



Mientras, el presidente del Senado, el opositor Blas Llano, presentó a la cámara alta un proyecto de ley destinado a declarar el estado de excepción en el departamento Amambay por 45 días debido a "la conmoción interior generada por la fuga masiva de criminales de alta peligrosidad".



Llano pertenece al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el principal de oposición, cuyo líder, Efraín Alegre, advirtió ayer que no debe descartarse la formación de juicio político al presidente Mario Abdo Benítez por este caso.



Asimismo, la Mesa de Presidentes de la Oposición, que integran Alegre y los jefes de otros cinco partidos, reclamaron la destitución de Pérez, Acevedo y el ministro de Defensa, Bernardino Soto, así como una "revisión profunda" de la actuación de la fiscal general, Sandra Quiñónez.



La gravedad del caso -que ya le costó el puesto al viceministro de Política Criminal, Hugo Volpe, y a toda la cadena de mando del sistema penitenciario, desde el director general de Establecimientos Penales- se expresó en las últimas horas en la tensión entre el Ejecutivo y el Ministerio Público.



Ayer, al ser virtualmente interpelados durante cinco horas por la Comisión Permanente del Congreso, Acevedo y Pérez cuestionaron a la fiscalía por supuesta inacción. "No recibimos un solo pedido de diligencia", afirmó la ministra de Justicia, y sostuvo que intentó comunicarse con Álvarez sin éxito, según el diario Última Hora.



"Acá todos estamos trabajando para tener resultados óptimos, pero nosotros también esperamos la presencia de ellos", respondió hoy Álvarez en declaraciones a la radio Monumental.



"Siempre tuve una comunicación muy fluida con todas las autoridades, pero me extraña la expresión de ella (Pérez) cuando sabía que nosotros estábamos realizando allanamientos y en la zona no había señal; ella sabe que estoy a su entera disposición", agregó.



Pérez, que ratificó sus críticas a la fiscal, advirtió que no visitará el lugar de la evasión tras haber tenido la semana pasada un incidente vial no aclarado, cuando viajaba a otra cárcel en el departamento Cordillera, en el centro del país.



"Un vehículo pedía que nos detuviéramos; no sé si había posibilidad de un atentado, pero no voy a Pedro Juan Caballero por seguridad, esa es la recomendación", justificó.