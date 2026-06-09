Receta de bocaditos de merluza y papa al horno muy crujientes

Incorporar pescado en el menú familiar suele representar un desafío cotidiano, especialmente ante la preferencia de los más pequeños por texturas atractivas. Una alternativa eficiente consiste en transformar los filetes tradicionales en pequeñas piezas horneadas que combinan proteína con puré de vegetales.

La base de esta preparación requiere 800 g de merluza y 400 g de papas. El proceso comienza con el hervido de los tubérculos hasta que alcancen una consistencia tierna para formar un puré liso sin aditivos. Por otro lado, el pescado se cocina al vapor o a la plancha y luego se procesa con perejil fresco y aceite hasta obtener una pasta uniforme.

Al momento de integrar ambos elementos, puede surgir una dificultad técnica por la humedad de los ingredientes. Sobre este punto, los especialistas recomiendan que "si notás que la mezcla está muy blanda para trabajarla, llevala a la heladera por unos 20 minutos para que tome cuerpo". Una vez que la masa tiene la firmeza adecuada, se moldean las piezas de forma manual según el tamaño deseado.

El elemento diferenciador de esta propuesta es su cobertura, que reemplaza el pan rallado tradicional por 500 g de copos de maíz triturados. Estos se adhieren mediante una mezcla líquida compuesta por 150 g de harina, 150 ml de agua helada y dos huevos. Este método garantiza una consistencia firme sin recurrir al aceite hirviendo.

Finalmente, las unidades se disponen en una placa y se cocinan en un horno precalentado a 180 grados durante 30 minutos. Para completar la experiencia, se pueden acompañar con salsas ligeras a base de yogur o mayonesa con cítricos, logrando un plato equilibrado y sencillo de resolver en pocos pasos.