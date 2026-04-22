Receta de brownie de chocolate intenso preparado sin usar manteca
"El brownie no necesita presentación" ya que esta masa de chocolate es un clásico amado por muchos. Sin embargo, "su increíble textura no solo se debe al chocolate sino además a la manteca, que era imprescindible... hasta ahora".
"Es una versión que sale de lo tradicional y es más fácil" porque permite sustituir el ingrediente graso por aceite de oliva suave, girasol, maíz o coco. El resultado de la preparación rinde entre 8 y 10 porciones de tamaño postre.
Para comenzar la receta que demanda 50 minutos en total se deben reunir 450 gramos de chocolate negro picado con alto porcentaje de cacao y 200 gramos de aceite vegetal. Ambos ingredientes se colocan en un bol resistente al calor para derretirlos a baño María sobre una ollita evitando que entre agua en la mezcla. Es fundamental supervisar el proceso porque "el agua no debe hervir fuerte para evitar que el chocolate se queme o se corte", debiendo dejar entibiar la mezcla una vez fundida.
En un recipiente aparte se baten 7 huevos con 300 gramos de azúcar mascabo o común hasta lograr una correcta integración. A este batido se le suma la harina de repostería tamizada, unos 280 gramos, junto a una pizca de sal para obtener una masa homogénea. Finalmente se incorpora el chocolate fundido con una espátula hasta unificar y se vuelca todo en un molde engrasado o forrado con papel vegetal.
La preparación se completa con 100 gramos de almendras tostadas o nueces troceadas, distribuidas tanto dentro de la masa como en la superficie, ya que "los frutos secos aportan crocante y equilibran la intensidad del chocolate".
El tiempo de cocción en horno precalentado a 180 grados es de 30 minutos, aunque en moldes individuales el proceso se reduce a entre 15 y 20 minutos. Es vital vigilar el punto exacto puesto que "debe quedar húmedo en el centro; muchos cometen el error de sobrecocinarlo".
"El resultado tiene, igual que el brownie tradicional, una textura muy húmeda y un sabor profundo". Para quienes no consuman todo en el momento, las porciones se conservan bien en la heladera por varios días o pueden congelarse.
En caso de freezarlas, "lo ideal es descongelarlo en frío y darle unos segundos de microondas: recupera su textura húmeda y queda como recién hecho". Tras sacarlo del horno se recomienda dejarlo enfriar sobre una rejilla sin desmoldar antes de proceder al corte final.