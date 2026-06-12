Receta de budín de yogur griego fácil y sin usar balanza

Paulina Cocina difundió una técnica para elaborar un budín de yogur griego que prescinde de balanzas o medidores externos. El método se basa en utilizar el envase individual del lácteo, de entre 125 y 140 gramos, como unidad de medida para el resto de los componentes. Según la cocinera, esta es una propuesta ideal "para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama" que garantiza un resultado exitoso de manera simple.

Para iniciar el proceso, es necesario precalentar el horno a 180 grados y preparar un molde clásico. En un recipiente, se vuelca el contenido de un envase de yogur griego y se suman tres huevos junto con una medida del mismo envase de aceite de girasol o maíz. Luego de integrar estos elementos con un batidor manual, se incorporan dos medidas de azúcar común hasta que se disuelva en la preparación.

La fase final requiere tres medidas de harina leudante, que deben añadirse paulatinamente. El procedimiento aplica el truco del "pote" para mantener la proporción exacta en cada paso. Resulta fundamental realizar movimientos suaves con una espátula para evitar que la masa pierda esponjosidad por un exceso de batido. Una vez colocada la mezcla en la budinera, se añaden cucharadas de mermelada en la parte superior para generar un "veteado" con un palillo.

La cocción en el horno demanda entre 35 y 40 minutos. La receta permite variantes como el uso de yogur natural o de vainilla y la adición de ralladura de cítricos. Para el acabado opcional, se puede aplicar un glaseado de 100 gramos de azúcar impalpable con jugo de limón sobre el budín ya terminado.