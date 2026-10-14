La manteca deslactosada casera es una alternativa para quienes buscan una preparación sencilla y prefieren elaborar sus propios alimentos. Para hacerla se necesita un solo ingrediente principal: crema de leche deslactosada, que al batirse permite separar la grasa del líquido y obtener una manteca de textura cremosa.

La clave está en utilizar una crema con suficiente contenido graso y batirla hasta que cambie de consistencia. Aunque el procedimiento es simple, es importante escurrir bien el líquido y conservar el producto terminado en la heladera.

Ingredientes para preparar manteca sin lactosa

Crema de leche deslactosada, cantidad necesaria.

Paso a paso para hacer manteca casera

Colocar la crema: poner la crema de leche deslactosada bien fría en un recipiente amplio y limpio. Batir la preparación: utilizar una batidora eléctrica y continuar hasta que la crema primero espese y después se corte, separándose la parte sólida del líquido. Separar la manteca: retirar el líquido que queda en el recipiente. La parte sólida será la base de la manteca. Lavar y escurrir: enjuagar la manteca con agua fría, amasándola suavemente para retirar los restos de líquido. Dar forma: presionar para eliminar la mayor cantidad de agua posible y formar un bloque. Conservar: guardar la manteca en un recipiente limpio y hermético dentro de la heladera.

Cómo conservar la manteca deslactosada

Una vez preparada, la manteca debe mantenerse refrigerada y manipularse con utensilios limpios. Como se trata de un producto casero, no conviene asumir que tendrá la misma duración que una manteca industrial; es recomendable consumirla en pocos días y desecharla si presenta cambios de olor, color o textura.

Además, para asegurar que sea apta para personas con intolerancia a la lactosa, es fundamental utilizar crema de leche específicamente identificada como deslactosada y evitar la contaminación cruzada con otros productos lácteos.

La preparación permite obtener una manteca casera con pocos ingredientes y adaptar la cantidad a las necesidades del hogar.