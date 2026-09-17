Receta de mayonesa casera sin huevo crudo para hacer en 3 minutos

La búsqueda de alternativas gastronómicas sencillas y seguras para el consumo diario lleva a redescubrir preparaciones tradicionales con un giro en sus ingredientes base. La mayonesa destaca como el aderezo de mayor consumo diario, aunque su elaboración doméstica suele generar dudas debido al tiempo que requiere y a los riesgos asociados a las preparaciones que no llevan cocción previa.

Para evitar inconvenientes digestivos, la propuesta de utilizar huevo duro permite obtener una textura suave y cremosa mediante un procedimiento rápido y libre de complicaciones.

La lista de ingredientes para concretar la receta incluye 2 huevos duros, 2 cucharadas de aceite de girasol, 1 cucharada de jugo de limón, 1 cucharadita de mostaza, 2 cucharadas de agua, 1 diente de ajo, junto con sal y pimienta a gusto. El procedimiento inicia al pelar y cortar los huevos en pedazos pequeños para colocarlos dentro del vaso de una licuadora o procesadora de mano.

A continuación, se incorporan la mostaza, el jugo de limón, el aceite, el agua y una pizca de sal. Todos los elementos se procesan durante un par de minutos hasta alcanzar una consistencia lisa y homogénea. En caso de que la mezcla resulte demasiado espesa, es posible sumar pequeñas cantidades adicionales de agua antes de volver a licuar, para luego probar y corregir los niveles de sal o limón según la preferencia de cada comensal.

Un consejo práctico para la elaboración consiste en que "si te gusta, podés reemplazar una de las cucharadas de aceite por una cucharada de aceite de oliva, lo que le dará un sabor más intenso a la mayonesa". Por otra parte, al carecer de conservantes industriales, la preparación debe mantenerse bajo refrigeración y consumirse en un plazo no mayor a 2 días.