Las medialunas de grasa representan un elemento fundamental en las panaderías de Argentina y resultan la compañía buscada para el mate o el café del desayuno. A pesar de la creencia general sobre su complejidad, existe un método simplificado que permite obtener una textura crocante y un sabor intenso en el hogar.

El cocinero Gabo Colacioppo difundió una técnica práctica para elaborar este producto sin mayores complicaciones. La clave del éxito reside en un empaste que combina grasa vacuna, margarina y harina, el cual sustituye al laminado tradicional con manteca para generar las capas características. Además, resulta esencial cumplir con los periodos de descanso y leudado para que la masa sea liviana y cuente con una estructura adecuada.

Para alimentar a cuatro personas se requieren 500 g de harina 0000, 15 g de sal, 30 g de azúcar y 10 g de levadura fresca disuelta en 260 cc de agua. Por otro lado, el empaste se conforma con 100 g de grasa refinada vacuna, 100 g de margarina y 50 g de harina.

La preparación comienza al mezclar la harina con los ingredientes secos para luego integrar la levadura líquida y amasar hasta lograr una consistencia lisa y homogénea. Una vez que la masa descansa para relajarse, se estira en forma rectangular para distribuir la pasta de grasa y margarina de manera uniforme.

Tras realizar los pliegues necesarios y estirar nuevamente, se cortan triángulos del tamaño elegido que se enrollan desde la base hacia la punta para darles forma. Finalmente, las piezas deben leudar hasta aumentar su volumen antes de ingresar a un horno precalentado para su cocción hasta que luzcan doradas. Al salir, se pueden consumir solas o acompañadas con dulce de leche, queso crema y manteca.